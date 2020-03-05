Tavana Bantlanmış Oyuncunun Gizemi Çözülüyor

2003 yılında bir evin bodrumunda düzenen oyun partisinde çekilen bir fotoğraf yıllardır internette geziniyor. Bir oyuncunun bodrumun tavanına bantlı halde oyun oynamaya devam ettiği fotoğrafın arkasındaki hikaye, çalışmaları devam eden bir belgeselle ortaya çıkıyor.

Bilgisayar oyunları konusunda meraklı bir insansanız muhtemelen tavana bantlanmış bir bilgisayar oyuncusunun fotoğrafını daha önce görmüşsünüzdür. Duct-Taped Gamer olarak isimlendirilen fotoğraftaki oyuncu, 2000’li yıllarında başında bir internet efsanesiydi. Fotoğraf, yayınlandığı günden bugüne kadar birçok insan oyuncunun tavana nasıl bantlandığını merak etti. Önümüzdeki dönemde yayınlanacak Internet Legends: Duct-Taped Gamer belgesi ile tavana bantlanmış oyuncunun hikayesini öğreneceğiz.

Duct-Taped Gamer fotoğrafındaki oyuncu, o dönem ABD, Michigan’daki Mason Lisesi’nde öğrenci olan Drew Purvis. Purvis ve arkadaşları, hafta sonları bir arkadaşlarının bodrumunda bilgisayarlarını yerel ağla birbirlerine bağlayarak oyun oynuyorlardı. Koli bandı ile Purvis’in tavana bantlanması da böyle bir oyun gününde meydana geldi.

Internet Legends: Duct-Taped Gamer belgeselinin yapımcısı Tyler Knowles, fotoğrafın çekildiği 29 Mart 2003 günü oyun oynadıkları sırada LAN bağlantısının koptuğunu söylüyor. Bağlantı kopunca gençlerden biri, bir arkadaşlarını tavana bantlama fikrini ortaya attı. Drew Purris bu fikir için gönüllü oldu.

Drew Purris’in tavana bantlanması kolay olmadı. Purris’i tavana bantlamak için birkaç deneme yapıldı. İlk yapılan bant kozaları Purvis’in ağırlığını taşıyamadı ve rahat değildi. Daha kuvvetli koli bantları ve yastıklar aracılığıya uygun bir koli bandı kozası hazırlandı.

Belgeselin yapımcısı Knowley, koli bandı kozasından oyun oynamanın daha sonra ortaya çıkan bir fikir olduğunu söylüyor. Koli bandı ile tavana yapıştırılmış Purvis’in bilgisayarı uygun bir masa ile Purvis’in önüne yerleştirildi ve Purvis, Half-Life oynamaya devam etti.

Duct-Taped Gamer fotoğrafı bodrumdaki oyun partisinden kısa bir sonra internette popüler hale geldi. Knowles, o dönemdeki oyuncuların fotoğrafa büyük bir ilgi gösterdiğini söylüyor. Knowles, fotoğrafı yüksek hızlı internet bağlantısından önce oyuncuların LAN bağlantısı ile oyun oynadıkları yılların önemli bir hatırası olarak görülüyor.

Tyler Knowles, belgesel üzerinde çalışmaya devam ediyor. Belgeselin tamamlanması için birkaç röportaja daha ihtiyaç var. Ama Knowles, şimdiden bazı görüntüleri düzenledi ve YouTube’da yayınladı. Internet Legends: Duct-Taped Gamer belgeseli bittiğinde ücretsiz olarak internette yayınlanacak.

Duct-Taped Gamer fotoğrafının arkasındaki hikayeyi anlatan Internet Legends: Duct-Taped Gamer belgeselinin fragmanı: