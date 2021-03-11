TTB: Bu Şartlarda Normalleşmeye Geçmek Mümkün Değil

Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı Ali İhsan Ökten, 1 Mart itibarıyla başlayan kontrollü normalleşme sürecini eleştirdi. Bunun olsa olsa kontrolsüz normalleşme olacağını söyleyen Ökten, turuncu ve kırmızı renkli illerde yeni tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs pandemisinin başladığı ilk günden beri yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken Türk Tabipler Birliği (TTB), 1 Mart itibarıyla başlayan kontrollü normalleşme sürecini eleştiren bir açıklama yaptı. Kurumun ikinci başkanı olarak görev yapmakta olan Ali İhsan Ökten, yaptığı açıklamalarda Türkiye'de normalleşmenin şu an için mümkün olmadığını, böylesi bir durumun olsa olsa "kontrolsüz normalleşme" olacağını beyan etti.

TTB ikinci başkanının yaptığı açıklamalara göre kontrollü normalleşme ile hayatımıza giren renkler, daha farklı bir şekilde değerlendirilmeli. Buna göre turuncu (yüksek riskli) ve kırmızı (çok yüksek riskli) şehirlerde yeni tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Ali İhsan Ökten, bu bağlamda karantinalar uygulanması, seyahat kısıtlaması getirilmesi ve test sayılarının mümkün olduğunca artırılması gerektiğini söyledi. Ökten'e göre esas çözüm, şu saatten sonra pek mümkün olmasa da tam kapanma.

Virüsün kuluçka süresi mi değişti?

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otoriteler, Türkiye'deki vaka sayılarında gözle görülen artışların yaşandığını beyan ediyorlar. Vatandaşların ise bu konuda da kafası karışmış durumda. Zira bugüne kadar konuyla ilgili açıklamalarda, koronavirüsün bulaştıktan en az 1 hafta sonra etkisini göstermeye başladığı belirtiliyordu. Ancak kontrollü normalleşme başlamasıyla birlikte sanki böyle bir kuluçka süresi yokmuş gibi davranılmaya başladı. İşin ilginç tarafı, bilim insanları da bu konuda hiçbir açıklama yapmamaya başladılar. Şayet kuluçka süresi düştüyse bunun açıklanması ve salgınla ilgili yeni bir dönemin başlatılması, aksi takdirde ise vaka sayılarındaki artışın kontrollü normalleşmeye bağlanmayıp, esas nedenlerin tespit edilmesi gerekiyor.

Bu arada, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası, bundan tam bir yıl önce görülmüştü. Geçen bir yıllık süreç içerisinde ise Türkiye'de dün itibarıyla, toplamda 34 milyon 548 bin 238 test yaptı. Bu testlerin 2 milyon 821 bin 943'ü aktif vaka bildirirken, 29 bin 227 vatandaşımızı koronavirüs salgınına kurban verdik. Durumu ağır olan hastalarımızın güncel sayısı ise 1.309 olarak kayıtlara geçmiş durumda...