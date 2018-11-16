Webtekno’nun okuyucu ve kullanıcıların sesini duyurduğu Tek Soruluk Dev Anket’in altıncı bölümünde, tüm zamanların en çok tartışma yaratan rekabetine yer veriyoruz. Akıllı telefon sektöründe Apple’ın mı yoksa Samsung’un mu daha iyi olduğunu okuyucu ve takipçilerimiz belirliyor. Önce bu iki firmanın neler yaptığına yakından bakalım.

Apple ve Samsung, günümüz tüketici elektroniği sektörünün en hareketli sahası akıllı telefon pazarında faaliyet gösteriyorlar. Her iki firma tasarım ve arayüz açısından kullanıcılara özgün bir çizgide hitap ediyor. Apple iPhone serisiyle savaşta hamle yaparken, Samsung da Galaxy serisiyle çarpışıyor.

Her zaman olduğu gibi, son söz kullanıcılarına ve teknolojiseverlere ait. Bu nedenle iki firmanın neler yaptığına, objektif bir şekilde yakından bakıyor, sonra da o malum soruyoruz.

Apple: Samsung: Merkez: ABD Akıllı telefon markası: iPhone En yeni amiral gemileri: iPhone XS, iPhone XS Max İşletim sistemi: iOS Üretim merkezi: Donanım birimleri ABD, Singapur, Tayvan, Almanya gibi ülkelerde üretilip, cihazlar Çin'deki Foxconn tesislerinde bir araya getiriliyor. Merkez: Güney Kore Akıllı telefon markası: Galaxy En yeni amiral gemileri: Galaxy S9, Galaxy Note9 İşletim sistemi: Android (Google) Üretim merkezi: Firma çoğu donanım birimini kendi bünyesindeki fabrikalarda, Güney Kore'de üretiyor. Cihazlar Güney Kore'de bir araya getiriliyor. Yonga ve çeşitli sensörler konusunda ABD, Singapur veya Tayvan merkezli üreticilerle çalışabiliyor.

Tasarım Rekabeti:

Apple ve Samsung, akıllı telefon üretimindeki standartları belirleyen iki firma konumundalar. Her ne kadar küresel pazarda Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerin adı duyulmaya başlasa da, tasarım konusunda en özgün ürünleri Apple ve Samsung'dan görüyoruz. Çentikli ekran tasarımıyla bir furya başlatan Apple, Infinity Display ekranıyla ödüllere doymayan bir Samsung var.

Ekran dışında, her iki firmanın kullandığı mühendislik detayları son derece üst düzeyde. Tasarımın sadece görünümden ibaret olmayıp, sağlamlık ve kullanışlı olmakla doğrudan ilişkili oluduğunun farkındalar. Bu nedenle, zevkine güvenen kullanıcıların söylecekleri şeyler oldukça önemli.

Apple'ın önümüzdeki yıl Eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz yeni iPhone modelleri, tasarım açısından iPhone X'un izinden devam edecekler. Samsung ise 2019'da bir katlanabilir telefon serisi başlatacak. Onun haricinde, Galaxy S10'un tamamen çerçevesiz ve delikli bir ekranla geleceği söyleniyor.

Apple ve Samsung rekabetinde küresel pazarda son durum:

Statista tarafından 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin yayınlanan son raporlara göre küresel pazarda Samsung'un payı %21 oldu. Apple'ın aynı dönemki pazar payı ise %12.1 seviyesinde kaldı. Kullanıcılar açısından hangi firmanın ne kadar çok telefon sattığı, Apple ve Samsung rekabetinde bir seçim kriteri olmamalı.

Geldik o malum soruya, söz sizde: