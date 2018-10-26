Ülkemizde hizmet veren 3 farklı operatör bulunuyor. Firmalar, vatandaşlara çeşitli paketler ve abonelik sistemleri sunarken, mobil cihaz ihtiyacına yönelik taksitli alım işlemleri de sunuyorlar. Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümüne hoş geldiniz.

Mobil iletişim ihtiyacımızı karşılamak adına mutlaka düzenli olarak telekomünikasyon firmalarına başvurmak zorundayız. Faturalı tarifelerden, doğrudan TL bakiyesi yüklenebilen ön ödemeli tarifelere kadar çok geniş bir dünyayla karşı karşıyayız.

BDDK’nın teknoloji alışverişlerinde kullanılabilecek kredi usulü alımlara taksit sınırlaması getirmesinin ardından Türkiye’deki operatörler, müşterilerine maksimum 6 taksitle cihaz satmaya başladılar. Bu durum, tüketicilerin teknolojiye erişimini belirli bir ölçüde kısıtlayıp, firmaların cihaz satışlarını düşürdü. Diğer taraftan, firmaları sadece temel hizmetleri olan kablosuz iletişim rekabetinde daha adil bir ortam oluştu.

Başlamadan önce önemli bir dip not:

BTK’nın 2018 ikinci üç aylık diliminde yayınladığı rapora göre Türkiye’de 79 milyon 538 bin 960 mobil abone bulunuyor. Bu rakamlara makine-makine arası abonelikler de dahil. Ülkemizdeki 4.5G abone sayısı 68.1 milyon, 3G abone sayısı 8.6 milyonu aşmış durumda. Kalan aboneler ise makine-makine ve 2G bandındaki aboneler. Genel abonelerin 25.1 milyonu standart, 38.9 milyonu ise faturalı abonelik paketlerinden faydalanıyorlar.

5G teknolojisinin altyapısına yönelik çalışmaların başladığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle operatörler için kaç kişiye hizmet verdikleri konusu çok önemli.

Firmalar pazar paylarına göre, en düşükten en yükseğe doğru sıralanmışlardır. En ucuz ya da en pahalı tarife ya da paketler, sonradan değişim gösterebileceği için listelenmemiştir. Ayrıca fiyat unsuru, anketteki sorumuzun temelini oluşturmamaktadır. Fiyat, hizmet kalitesi, bu ikisinin oranı ve müşteri memnuniyeti sorumuzdaki “en iyi” tanımlamasına bir bütün olarak dahil edilebilir.

Türk Telekom:

Ülkemizin en köklü telekomünikasyon firması olan Türk Telekom, son raporlara göre Türkiye’deki abonelerin %25,5’ine hitap ediyor. Firma, ülkemizdeki temel altyapı işletmecisi olduğundan, kablolu ya da kablosuz iletişim konusunda diğer alternatif şirketlere kurumsal hizmetler sağlıyor.

Mobil operatör cephesindeki Avea markasını bir süre önce bünyesine tamamen dahil eden Türk Telekom, TT Mobil olarak hizmet veriyor. Türk Telekom’un abone başına aylık geliri (ARPU), son yıllarda yayınlanan raporlara göre diğer 2 rakibinin de gerisinde yer alıyor.

Vodafone:

İngiltere merkezli küresel telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı Vodafone, 2005 yılında TELSİM’i satın alarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Ülkemizin en çok abonesi bulunan ikinci telekomünikasyon firması olan Vodafone, %38,4’lük pazar payına sahip. Altyapı konusunda şirketin kendi çalışmaları olsa da genelde kurumsal hizmetlerden faydalanıyor.

Turkcell:

1994 yılında kurulan Turkcell, ülkemizdeki en köklü mobil iletişim operatörü. İlk olmasıyla birlikte, aynı zamanda en çok aboneye sahip olan şirket olarak pazardaki liderliğini koruyor. Altyapı çalışmaları açısından, mobil cihazlar konusunda oldukça geniş bir ağa sahip. Kurumsal olarak Türk Telekom ile altyapı çalışmaları da geliştiriyor.

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