Telefon Başında Çok Vakit Geçirenlerin İlacı Olacak Uygulama

Eğer siz de telefon başında gereğinden çok daha fazla vakit geçiriyorsanız, bu haber tam sizlik.

Günümüzün çoğunu mobil aygıtlarımızın başında geçirdiğimiz bir gerçek. Özellikle son dönemlerde artık zararlara neden olabilecek boyutlara ulaşan bu bağımlılık, maalesef birçok haber ile karşımıza çıkıyor.

2017'de ABD içerisinde yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir yetişkin gününün minimum 3 saat 20 dakikasını akıllı telefonları başında geçiriyor. Bundan yalnızca beş yıl gibi bir süre önce bu oran 1 saatten daha kısa iken bu kadar hızlı artan ve tüm dünya genelini kapsayan bağımlılık, çoğu zaman ihmalkarlıklara sebep olabiliyor. Ve en kötüsü de bu tür bağımlılıklar depresyon gibi kötü etkilere kapı aralıyor.

Her ne kadar ironik bir durum olarak görülse de bu tür durumların önüne geçilmesi için yine mobil uygulamalar yardımımıza koşuyor. Bu tür mobil uygulamaların amacı insanları telefonlarından zorunda olmadıkça uzak tutmak. Hatta bazı uygulamalar ceza sistemine bile sahip.

Peki neden yardıma ihtiyacımız var?

Çünkü bunu kendi irademiz ile yapamadığımız apaçık bir gerçek. Her ne kadar tamam bir süre telefona bakmayacağım gibi bir düşünce ile uzaklaşmaya çalışsak da illa ki sağdan soldan bir uygulama bildirim gönderiveriyor ve biz de sözümüzü çoktan unutmuş oluyoruz. 2 dakikadan bir şey olmaz derken toplamı oldukça uzun süreler oluşturuyor.

En azından olumlu olarak yorumlayabileceğimiz bir durum ise bu bağımlılığın ve kötü etkilerinin farkında olunması ve bundan kurtulmak için gösterilen çabalara negatif yaklaşılmıyor olunması.

Şimdi bunun için özel yapılmış uygulamalara değinmek gerekirse, araştırmacılar daha çok hedef soran uygulamaları kullanmamızı öneriyor çünkü bir hedef olduğunda motivasyonun ve istikrarın daha yüksek olduğu bir gerçek.

Bunun yanında telefonu ne amaçla kullandığınızı girdiğiniz uygulamalar da işinize çok yarayacaktır. Mesela o gün için takvimdeki hatırlatmalarınızı kontrol etmeniz gerekecekse uygulamaya bunu aktarıyorsunuz ve sizi buna göre motive ediyor. Bunun dışındaki daha çok eğlence tabanlı uygulamalardan sizi uzak tutuyor. Hatta bazı durumlarda direk eğlence uygulamalarını engellemeyi bile tercih edebiliyor.

Ödüller ve Cezalar

Daha çok pozitif sonuç alma oranına sahip diğer uygulamalar ise ödül ve ceza sistemine sahip olanlar. Örneğin güzel bir efor sarfettiğimiz için bir ödülü hak ettik ve belli bir süre istediğimizi yapabiliriz telefon üzerinde. Ancak tam aksine yapmamamız gerektiği bir süre içerisinde telefonu gereksiz yere aktifleştirir ve kullanırsak uygulama ceza olarak normalde örneğin akşam saatlerinde kullanabileceğimiz sosyal medyayı tamamen gün boyunca engelleyebiliyor.

Ya da daha da ötesine gidip sizin kredi kartı bilgilerinizi alıp telefonu her kullanmamanız gerektiği süre içerisinde kullandığınızda ağaç dikimi için harcanmak üzere belli bir miktar parayı kartınızdan çekebiliyor. Söz konusu para olunca da insanlar kuralları çiğnememeye daha yatkın oluyor. Bunlardan biri "Beeminder" isimli uygulama.

Alternatif olarak kullanabileceğiniz uygulamalar:

Offtime (Android)

Moment (iOS)

BreakFree (iOS, Android)

Flipd (iOS,Android)

Eğer siz de telefon üzerinde çok fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız bu tür bir uygulama indirebilir, telefon kullanımızını kontrol altında tutabilirsiniz.