2018'in En Güçlü İşlemcilere Sahip 13 Telefonu

2018 yılında performansıyla adından söz ettiren, yıl boyunca gördüğümüz amiral gemilerini sizin için çıkış tarihlerine göre sıraladık. Listedeki cihazların hepsi, yılın en gözde işlemcilerine sahip.

2018'de birçok farklı akıllı telefon trendi ve teknolojisi gördük. Farklı tasarımlarla desteklenen performansın zirveye çıktığı bu yıl, bazı üreticilerin amiral gemisi segmentindeki cihazları herkesi kendine hayran bıraktı.

Yılın en iyi işlemcilerine sahip olan ve bir bütün olarak bakıldığında 'kusursuza yakın' diyebileceğimiz cihazları, çıkış tarihlerine göre kronolojik olarak sıraladık. Ayrıca liste içerisinde YouTube kanalımızda incelemesi yapılan cihazların videoları da var.

Samsung Galaxy S9 / S9 Plus:

Samsung'un 2018 amiral gemileri olan bu iki cihaz, Avrupa pazarında Exynos 9810 işlemcisiyle geçtiğimiz Mart ayında satışa sunuldu. Snapdragon 845'e kafa tutan bu işlemci, pratikte zamanla biraz geride kaldı. Buna rağmen milyonlarca satan Galaxy S9 serisi, AR Emoji gibi özellikleriyle de dikkat çekti.

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Pro:

Xiaomi'nin Haziran ayında piyasaya sürdüğü Mi 8, vadettiği donanıma karşın oldukça uygun fiyatla gelmesi sebebiyle tabiri caizse yok sattı. Barındırdığı Snapdragon 845 işlemcisi ve kamerasına getirdiği yapay zeka özellikleriyle Xiaomi Mi 8, halen çok iyi bir seçenek olarak göze çarpıyor. Mi 8 ile beraber tanıtılan Mi 8 Explorer Edition da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekmişti, bu cihaz da Eylül ayında Mi 8 Pro adıyla global pazarda satışa sunuldu.

Samsung Galaxy Note9:

Samsung Galaxy Note9, aslında teknik özellikler bakımından S9 serisinden pek farklı değil. Yine de üstün S-Pen özellikleri ve kamerası sayesinde listemizde yer almayı başarıyor.

Apple iPhone Xs / Xs Max ve XR:

Tüm benchmark testlerinde zirveye oturan 7nm'lik A12 Bionic işlemcisiyle gelen bu üç cihazın, Snapdragon 845'li tüm cihazlardan daha iyi performans sergileyeceği apaçık ortada. Yine de fiyatı konusunda akıllarda soru işareti oluşturan bu Apple cihazları, 30 Kasım'da ülkemizde satışa sunulacak.

Google Pixel 3 / Pixel 3 XL:

Google'ın aylardır beklenen amiral gemileri geçtiğimiz Ekim ayında tanıtıldı. Özellikle Pixel 3 XL'ın tasarımı -haklı olarak- birçok eleştiri aldı. Cihazın kocaman çentiğini görmezden gelirsek, güncelleme garantili ve kamera konusunda çağ atlayan bu cihazlar, Snapdragon 845 işlemcisi ve saf Android arayüzüyle performans konusunda zirveye oynuyor.

Huawei Mate 20 Pro:

Huawei'nin dünyanın ilk 7nm işlemcisi olarak tanıttığı Kirin 980 ile gelen Mate 20 Pro, performans konusunda oldukça iddialı. Kirin 970'in yapay zeka özellikleriyle telefon dünyasında çağ açan Huawei, Kirin 980 ile bu yetenekleri bir adım öteye taşıyor. Ancak benchmark testlerine baktığımızda A12 Bionic, performans anlamında Kirin 980'in önünde. Yine de Kirin 980'in daha güçlü bir yapay zeka işleme ünitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi Mix 3:

Kızaklı tasarımı ve uygun fiyatıyla gönüllerde taht kuran Mi Mix 3, Snapdragon 845 işlemcisiyle geliyor. Teknik açıdan Mi 8 modelinden çok farklı bir şey sunmayan cihaz, tasarımıyla ayrışıyor.

OnePlus 6T:

OnePlus 6'nın üzerine yapılan küçük iyileştirmelerle gelen OnePlus 6T, damla çentikli yapısıyla şık bir görünüm sunuyor. Bunun yanında, Snapdragon 845 işlemci ve uygun bir fiyatlandırmayla piyasaya sürülen cihaz, performans anlamında aradığınız her şeyi sunuyor.

Özetleyecek olursak, haberimizde bahsettiğimiz tüm cihazlar oldukça yüksek performans sunuyor. Ancak Huawei Mate 20 Pro ve Apple'ın yeni nesil iPhone'ları olan Xs, Xs Max ve XR; 7nm üretim teknolojisi kullanan işlemcileriyle bir adım öne çıkıyor. 10nm'lik Qualcomm Snapdragon 845 hala günümüz koşullarının en iyi işlemcilerinden biri olmasına rağmen, A12 Bionic ve Kirin 980'in gerçek rakibinin Snapdragon 855 olacağını söyleyebiliriz.