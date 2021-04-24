Kullandığımız Tüm Telefon Numaraları Neden '0' ile Başlar?

Telefon numaralarını yazarken başta hep ‘0’ olduğunu fark etmişsinizdir. Peki hepsinde bu rakam varsa niye yazıyoruz? Cevabı oldukça basit. Alan kodu nedir, ‘0’ın numaradaki görevi nedir; kısaca açıklıyoruz.

Bildiğiniz üzere kullandığımız telefon numaralarının başında ‘0’ rakamı hep bulunuyor. Sadece ülkemizde değil, dünyanın genelinde de durum bu şekilde. Bunun neden kaynaklandığını hiç sorguladığınız oldu mu? Telefon numaralarının başında neden ‘0’ rakamının bulunduğu; hep varsa neden hâlâ arama yaparken yazmamız gerektiği, birçok telefon kullanıcısının merak ettiği bir hadise.

Bunun kısaca nedeni arama yapılan ve aranan yeri belirtmektir. GSM operatörünün belirlediği abonelik 10 haneli abone numarası haricinde yer alan bu rakam, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Türkiye de dahil olmak üzere neredeyse tüm ülkelerde bu rakam ‘0’dır. Yurt dışına yapılan uzun mesafeli aramalarda bu rakamın ardından ülke alan kodu girilir.

Her ülkenin tuşlanması gereken alan kodları bulunuyor

Yurt içi ve yurt dışı arama yaparken arama yaptığımız ülke ve bölge, girilen telefon numarasına yansır. Örneğin Türkiye’nin uluslararası alan kodu ‘90’dır. Bir de bildiğiniz gibi farklı şehirlerin ya da farklı operatörlerin de numaranın ilk hanelerinde etkisi vardır. Bir operatörün numaraları ‘535’ ile başlarken diğerininki ‘532’ ile başlar. Ya da İstanbul Anadolu Yakası numaraları ‘216’ ile başlarken Muğla numaraları ‘252’ ile başlar.

Yurt içi aramalarda ulusal alan kodunu temsil ediyor

Yurt içine yapılacak aramalarda ‘+90’ gibi ekler gerekmese de numaraların başına ‘0’ konur. Bunun amacı, telefon numarasını ulusal formata göre tam olarak girdiğinizi göstermektir. Ama başka bir örnekle Fransa’da olduğunuzu düşünelim: İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan bir numarayı aramak isteseydiniz, ‘00 90 216 999 99 99’ benzeri bir numara tuşlamanız gerekirdi. Ya da ABD’de olsaydınız baştaki ‘00’ kısmını ‘01’ yapmanız gerekecekti. Kısacası yurt içi aramalarda bu rakamların yerini tek bir ‘0’ alıyor, böylece numaranın doğruluğu sağlanmış oluyor.