Telefon Yavaşladıysa Değiştirmeden Önce Bunları Yapın

Birkaç yıldır kullanılan telefonun uygulamaları geç açması veya eskisine göre daha ağır çalışması her zaman yeni cihaz alma zamanının geldiğini göstermiyor. Bu içeriğimizde telefon yavaşladıysa deneyebileceğiniz yöntemleri ve hangi durumlarda sorunun donanımdan kaynaklanabileceğini anlatıyoruz.

İlk alındığında uygulamaları saniyeler içinde açan bir telefon, birkaç yıl sonra aynı işlemlerde bekletmeye başlayabiliyor. Klavye geç açılıyor, uygulamalar arasında geçiş yaparken takılmalar yaşanıyor veya kamera düğmesine bastıktan sonra bile kısa süre beklemek gerekebiliyor.

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Telefonun yaşlanması bu değişimin tek sebebi değil. Dolmaya yaklaşan depolama alanı, arka planda çalışan uygulamalar, yazılım sorunları ve hatta bataryanın durumu günlük performansı etkileyebilir. Yeni telefon aramaya başlamadan önce birkaç kontrol yapmak cihazın kullanılabilir ömrünü uzatabilir.

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Depolama alanını kontrol edin

Telefon yavaşladığında ilk bakılabilecek yerlerden biri dahili depolama. Yıllar boyunca biriken fotoğraflar, videolar, mesajlaşma uygulamalarından indirilen dosyalar ve kullanılmayan uygulamalar boş alanı fark ettirmeden tüketebilir.

Depolamanın neredeyse tamamen dolması telefonun çalışmasını zorlaştırabilir. İşletim sistemi geçici dosyalar oluşturmak, uygulamaları güncellemek ve farklı işlemleri gerçekleştirmek için boş alana ihtiyaç duyar. Kullanılabilir alan çok azaldığında bazı uygulamalar daha yavaş çalışabilir veya güncellemeler sırasında problem yaşanabilir.

Ayarlar içerisindeki depolama bölümünden en fazla alanı hangi içeriklerin kullandığı görülebilir. Aylarca açılmamış uygulamalar kaldırılabilir, büyük videolar başka bir cihaza veya bulut depolamaya taşınabilir. Mesajlaşma uygulamalarının indirdiği medya dosyaları da tahmin edilenden çok daha fazla alan kaplayabilir.

Burada rastgele “temizleyici” uygulamalar yüklemek yerine telefonun kendi depolama araçlarını kullanmak daha kontrollü bir yöntemdir. Birkaç gigabaytlık alan açıldıktan sonra cihazın tepkilerinde değişiklik olup olmadığı yeniden denenebilir.

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın

Telefonda kurulu duran her uygulama sürekli işlemci kullanmaz ancak bazı uygulamalar arka planda bildirim kontrol edebilir, veri senkronize edebilir veya belirli servisleri çalıştırabilir. Yıllardır kullanılan bir telefonda bu uygulamaların sayısı fark edilmeden artabilir.

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Uygulama listesini açıp gerçekten kullanılanları gözden geçirmek bu yüzden iyi bir başlangıçtır. Bir kez ihtiyaç duyulup daha sonra hiç açılmayan oyunlar, alışveriş uygulamaları veya eski servisler kaldırılabilir. İhtiyaç duyulduğunda çoğunu yeniden yüklemek zaten birkaç dakika sürer.

Arka planda aşırı çalışan bir uygulama yalnızca telefonu yavaşlatmakla kalmayıp pil tüketimini ve sıcaklığı da artırabilir. Telefon normal kullanımda eskisine göre daha sıcak çalışmaya başladıysa pil kullanım ekranından hangi uygulamaların fazla enerji harcadığı kontrol edilebilir.

Sık kullanılan bir uygulamanın anormal davranması durumunda uygulamayı güncellemek veya yeniden kurmak da denenebilir. Sorun belirli bir güncellemenin ardından başladıysa geliştiricinin yayınlayacağı düzeltme gerekebilir.

Telefonu hızlandırmak adına kullanılan uygulamaları sürekli zorla kapatmak ise çoğu modern işletim sisteminde gerekli değildir. Sistem bellek yönetimini zaten kendisi yapar ve sık kullanılan uygulamaların tekrar tekrar başlatılması ek kaynak tüketebilir.

Telefonu ve uygulamaları güncelleyin

Telefon yavaş çalışmaya başladığında yazılım güncellemelerini sürekli ertelemek çözüm olmayabilir. İşletim sistemi güncellemeleri yalnızca yeni özellikler getirmez. Hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve bazı performans iyileştirmeleri de güncellemelerin parçası olabilir.

Benzer durum uygulamalar için de geçerli. İşletim sisteminin yeni sürümüne uygun olmayan eski bir uygulama beklenmedik takılmalar yaşayabilir. Uygulama mağazasından bekleyen güncellemeleri kontrol etmek bu tür uyumluluk problemlerini azaltabilir.

Fakat telefonun bir güncellemenin hemen ardından kısa süreliğine ağırlaşması da mümkündür. Büyük sistem güncellemelerinden sonra fotoğraf kitaplığının yeniden indekslenmesi, dosyaların düzenlenmesi veya uygulamaların arka planda hazırlanması gibi işlemler yapılabilir. Bu sırada cihazın sıcaklığı ve pil tüketimi geçici olarak artabilir.

Telefonu yeniden başlatmak da yıllarca geçerliliğini koruyan basit yöntemlerden biri. Uzun süredir kapatılmamış cihazda çalışan süreçler yeniden başlatılır ve geçici bazı yazılım problemleri ortadan kalkabilir.

Performans kaybı günler boyunca devam ediyorsa artık geçici güncelleme işlemlerinden farklı bir sebebe bakmak gerekir.

Batarya sağlığını gözden geçirin

Telefon performansı denildiğinde akla ilk olarak işlemci ve RAM gelse de batarya da denklemin bir parçası. Lityum iyon bataryalar kullanıldıkça kimyasal olarak yaşlanır ve zamanla ilk günkü kapasitesini kaybeder.

Yaşlanmış bir bataryanın yalnızca kullanım süresi kısalmaz. Bazı cihazlarda batarya gerekli anlık gücü güvenilir biçimde sağlayamayacak duruma geldiğinde beklenmedik kapanmaları engellemek amacıyla performans yönetimi uygulanabilir. Bu davranışın nasıl uygulandığı modele ve üreticiye göre değişir.

Telefonunuz batarya yüzdesi yüksekken kapanıyor, soğuk havada beklenmedik şekilde yeniden başlıyor veya şarjı eskisine göre çok hızlı tükeniyorsa batarya durumu incelenebilir. Batarya sağlığını doğrudan gösteren modellerde ayarlar içerisinden kapasite bilgisine bakılabilir.

Bataryanın ciddi şekilde eskimiş olduğu bir telefonda cihazı tamamen değiştirmek yerine batarya değişimi daha ekonomik bir seçenek olabilir. İşlemcisi günlük ihtiyaçları hâlâ karşılayan birkaç yıllık bir model, yeni bataryayla daha uzun süre kullanılabilir.

Şişmiş bir batarya fark edilirse cihazı kullanmaya devam etmek yerine teknik destek alınmalıdır. Böyle bir batarya performans probleminden önce güvenlik meselesidir.

Fabrika ayarlarına dönmek telefonu hızlandırır mı?

Depolama temizlendiği, gereksiz uygulamalar kaldırıldığı ve yazılım güncel olduğu hâlde telefon hâlâ belirgin şekilde yavaşsa fabrika ayarlarına dönüş düşünülebilir. Bu işlem cihazı yazılım açısından büyük ölçüde temiz bir başlangıç noktasına getirir.

Yıllar boyunca taşınan uygulamalar, ayarlar ve çeşitli yazılım problemleri böylece ortadan kaldırılabilir. Fakat fabrika ayarlarına dönmek eski bir işlemciyi yenilemez veya yetersiz RAM miktarını artırmaz. Sorunun kaynağı donanımsa elde edilen fark sınırlı kalacaktır.

İşleme başlamadan önce fotoğraflar, mesajlar, kimlik doğrulama uygulamaları ve gerekli diğer veriler mutlaka yedeklenmelidir. Telefon sıfırlandıktan sonra da bütün eski uygulamaları tek seferde yeniden kurmak yerine gerçekten ihtiyaç duyulanlarla başlamak daha temiz bir kullanım sağlar.

Bütün bu işlemlerden sonra cihaz temel uygulamalarda bile zorlanıyorsa donanım artık güncel yazılımların taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyor olabilir. Güvenlik güncellemelerinin sona ermesi de telefon değişimini düşünmek için performanstan daha ciddi bir sebep olabilir.

Yeni telefon satın almadan önce depolamayı temizlemek, uygulamaları gözden geçirmek ve bataryanın durumuna bakmak birkaç yıllık cihazı yeniden rahat kullanılabilir hâle getirebilir. Telefon gerçekten sınırına ulaştıysa da bunu yalnızca “eskidi” diye değil, hangi parçanın veya yazılımın darboğaz oluşturduğunu gördükten sonra anlamış olursunuz.