Mobil Fotoğrafçılık İçin Sahip Olmanız Gereken 4 Aksesuar

Fotoğrafçılık, mobil cihazların gelişen kameraları sayesinde şekil değiştirmeye başladı. Artık amiral gemisi sıfatına sahip her telefon stüdyo kalitesine yakın fotoğraflar çekiyor. Daha ekili fotoğraflar için de kullanmanız gereken bazı aksesuarlar var.

Mobil cihazlardajki kamera teknolojileri büyük bir hızda gelişirken, mobil fotoğrafçılık yepyeni bir sektör yarattı. Herhangi bir profesyonel fotoğraf makinesi olmayanlar veya telefondan fotoğraf çekmeyi seven milyonlarca insan, daha güzel fotoğraf çekmek istiyor.

Akıllı telefonunuza yanında kullanacağınız bazı aksesuarlarla, daha profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün sizin için, eğer telefonla fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, mutlaka sahip olmanız gereken aksesuarlara bakıyoruz.

Mobil Lensler:

Mevcut akıllı telefon kameranızın becerilerini arttırmak için mobil telefon lensleri kullanabilirsiniz. Makro çekimden geniş açılı çekime kadar birçok mobil lens türü, daha iyi fotoğraf çekebilmek için işinize bir hayli yarayacak.

Telefon lensleri hakkında daha fazla bilgi almak için lens incelemesi videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Telefon Sabitleyicileri

Etkili bir fotoğraf çekebilmek için cihazınızın titrememesi önemlidir. Bu durum akıllı telefonlar için de geçerli. Eğer etkileyici ve temiz bir fotoğraf çekmek istiyorsanız, telefonunuzu olabildiğince sabit tutmanız gerekiyor. Bunun için de telefon sabitleyicilerden yararlanabilirsiniz.

Telefon sabitleyici denince de akla ilk olarak tripotlar geliyor. Tripotlar, telefonuzu sabit tutmanızı sağlayan, daha iyi fotoğraf veya video sonuçları elde etmenize yarayan basit araçlardır. Telefonlarınz için ayakları istenildiği gibi şekil verilebilme özelliğine sahip ahtapot tripotlar işinizi fazlasıyla görecektir.

Diğer telefon tutucu modellerine göz atmak için buraya tıklayarak Teknostore'daki ürün seçeneklerini de inceleyebilirsiniz.

Mobil Telefon Işığı

Işık, bir fotoğraf için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Telefonunuzun kamerası ne kadar iyi olursa olsun, düşük ışıkta istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Düşük ışıkta veya gece fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, flaşınıza ek olarak ekstra ışık aparatı kullanabilir ve fotoğraflarınızı daha da aydınlatabilirsiniz. Ayrıca bu aksesuarları selfie ışığı olarak da kullanabilir ve daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda:

Fotoğraflarınızı telefona dokunmadan çekmek isterseniz uzaktan kumandalar yardımınıza koşuyor. Genellikle Wi-Fi veya Bluetooth yoluyla telefonunuza bağlanan bu kumandalar, telefonunuza dokunmadan fotoğraf çekmenizi sağlıyor.

Mobil fotoğrafçılık, önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşacak. DSLR kamera üreticileri, artık rekabet için farklı formüller arıyor, aynasız gövdeye sahip kameralar üretiyorlar. Peki sizin tercihiniz hangisi?