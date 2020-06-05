WhatsApp’ın en büyük rakibi olan Rusya merkezli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, video düzenleyici, iki faktörlü doğrulama, animasyonlu çıkartmalar, yeni GIF'ler ve daha fazlasını içeren yeni büyük Android ve iOS güncellemesini yayınladı.

Rus yazılımcı Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram, anlık mesajlaşma platformları arasında WhatsApp’a diş geçirme potansiyeline sahip neredeyse tek uygulama konumunda. Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkede kullanıcı sayısını her geçen gün istikrarlı bir şekilde artıran platform, bilhassa ‘gizli sohbet’ imkanı tanıması yönüyle öne çıkıyor.

Sadece iki ay önce büyük bir güncelleme paketi yayınlayan Telegram, mola vermeden çalışmaya devam ediyor. Rusya menşeili platform, bugün itibarıyla içinde pek çok sürpriz barındıran yeni güncellemesini Android ve iOS kullanıcılarına sundu. Uygulama içi video düzenleyici, iki adımlı doğrulama, animasyonlu çıkartmalar, GIF'ler ve daha fazlasını içeren paket, Telegram’ı her zamankinden çok daha eğlenceli ve fonksiyonel bir uygulama haline getiriyor.

Telegram'a uygulama için video düzenleme geldi

Video düzenleme özelliği, çekim sırasında doygunluk, parlaklık ve yakınlaştırma gibi düzinelerce seçenek ile videolarınızı birkaç dokunuşla çok daha iyi bir hale getirmenizi sağlıyor. Ayrıca düzenleme sırasında fotoğraflara ve videolara animasyonlu etiketler ekleyebilir ya da videoları daha sonra GIF’e dönüşebilirsiniz.

Kurulduğu günden bu yana kullanıcı gizliliğine büyük önem gösteren ve hatta bu nedenle Rusya hükümeti ile zaman zaman arası açılan Telegram, yeni güncelleme ile kullanıcılara iki adımlı doğrulama sunduğunu açıkladı. Dileyen kullanıcılar, İki Adımlı Doğrulama Güvenlik Kilidi’ni uygulamadaki Gizlilik ve Güvenlik seçeneği içinden etkinleştirebilirler. İki adımlı kimlik doğrulama şifresini belirli bir cihazda etkinleştirmeniz halinde, farklı bir yerden hesabınıza erişmek için bu şifreyi girmeniz gerekecek.

Telegram ayrıca, depolama alanını kullanıcı gereksinimine göre düzenlemek için amacıyla yeni bir bellek yönetim aracı sundu. Kullanıcılar bundan sonra verilerini ne kadar süreyle tutmak istediklerini seçebilecekler. Telegram’ın yeni sürümünü App Store ve Google Play Store mağazalarından indirebilirsiniz.

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