En fazla kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, bugün itibarıyla kullanıcılara sunulan yeni güncellemesinde harika özellikler kazandı. iOS, Android ve PC platformları yayınlanan Telegram 6.0 sürümü hakkındaki her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Dünya çapında 200 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olan Rusya merkezli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni sürümü ile karşımıza çıktı. Pazar lideri WhatsApp’a en sağlam alternatiflerden biri olarak gösterilen platform, kazandığı özellikler ile rekabet gücünü daha da artıracakmış gibi görünüyor.

iOS, Android ve PC için yayınlanan Telegram 6.0 sürümü, gruplarda ve kişilerdeki konuşmaları 'klasörler' adı verilen yeni bir bölümde saklamanıza imkan sağlıyor. Yeni sürüm ayrıca 1.000'den fazla abonesi olan kanal yöneticilerinin, birden fazla istatistiki veriyi aynı anda görüntülemesine izin veren ‘grup istatistikleri’ özelliği ile birlikte geliyor.

Aralık 2019'dan bu yana etkisini sürdüren COVID-19 salgınına odaklanan yeni bir animasyonlu çıkartma paketi sunan güncelleme, bunun yanı sıra ana sayfa listesinin üst kısmına istediğiniz kadar sohbet sabitleyebilmenizi sağlıyor. Yeni Telegram, çeşitli sohbetleri tek bir sekmede toplamanıza da izin veriyor. Böylece ilgilendiğiniz bir konu hakkında birden fazla görüşe ve bilgiye sahip olabiliyorsunuz.

Örneğin, spor, sinema veya teknoloji hakkındaki kanalları tek bir sekme altına toplayabileceksiniz. Bu anlamda Twitter’daki ‘Liste’ özelliğine bir hayli benzeyen yenilik, Telegram 6.0 sürümünde kullanıcıların en fazla hoşuna gidecek özelliklerin başında geliyor. Ek olarak, sesli ve görüntülü mesajların kaydedilmesi sırasında bazı yeni animasyonlar da göreceksiniz. Fakat bunun yalnızca Android sürümü için geçerli olduğunu söylemiş olalım.Telegram'ın en son sürümünü hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirebilirsiniz.