Telegram, şu anda en iyi WhatsApp alternatifi olarak değerlendiriliyor ve milyonlarca kullanıcıya sahip. Eğer siz herhangi bir sebeple artık bu milyonlarca kullanıcının içinde olmak istemiyorsanız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu detaylı rehberde sizlere Telegram hesabı tamamen nasıl silinir bir bir anlattık.

Bir zamanlar WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesini yayınlamasının ardından insanların bir hışımla üşüştüğü ve bir anda bırakıp WhatsApp’a geri döndüğü Telegram uygulaması, aslında hâlâ popüler bir sosyal medya/mesajlaşma uygulaması diyebiliriz. Uygulamada istediğiniz konu başlığı altında birçok tartışma grubu bulabiliyor ve hatta istediğiniz türden haberleri takip edebiliyorsunuz.

Eğer siz de Telegram’ı bahsettiğimiz ilk örnekteki gibi bir hışımla kullanmaya başlayanlardansanız veyahut sadece hesabınızı silmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu ‘Nasıl Yapılır?’ rehberimizde sizlere Telegram hesabınızı tamamen nasıl silebileceğinizi anlatıyoruz. Gelin detaylı rehbere beraber göz atalım.

Telegram hesabını tamamen sildiğimizde ne olur?

Telegram profilinizi tamamen ortadan kaldırmadan önce bunu yapmanın sonucunda neler olacağını gelin iyice bir anlayalım. Hesabınızı sildiğinizde Telegram, tüm sohbetlerinizi ve verilerinizi sildiğinizi açıkça size belirtiyor. Hesabınız kalıcı olarak sonlandırılıyor ve mesajlarınız ile kişileriniz geri alınamayacak şekilde yok oluyor.

Oluşturduğunuz kanallar ve gruplar ise normal bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar ve mevcut yöneticiler ayrıcalıklarını koruyorlar. Tek yönetici olmanız durumunda da Telegram, rastgele bir aktif üyeyi yeni yönetici olarak atıyor. Hesabınızı silmenin ardından Telegram, en az birkaç gün boyunca aynı telefon numarasıyla yeni bir hesap oluşturmanıza izin vermiyor.

Hesap silme işlemi başlamadan önce: Telegram hesap yedeği nasıl alınır?

Telegram, hesabınızı silmenizin ardından her şeyi geri döndürülemez olarak siliyor ancak dilerseniz öncesinde verilerinizin yedeğini alabiliyorsunuz. Bunun için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Gelin Telegram hesap yedeği nasıl alınır bir bakalım.

Adım #1 : Telegrom Desktop uygulamasını indirin.

: uygulamasını indirin. Adım #2 : Telefonunuzdan QR kodu okutup bilgisayarınızda Telegram hesabınıza erişin.

: Telefonunuzdan bilgisayarınızda Telegram hesabınıza erişin. Adım #3 : Sol üstteki üç çizgi ikonuna tıklayın ve Ayarlar’a girin.



: ikonuna tıklayın ve girin. Adım #4 : Gelişmiş sekmesinden ‘ Telegram verilerini dışa aktar’ seçeneğine tıklayın.



: sekmesinden ‘ seçeneğine tıklayın. Adım# 5 : Dışarı aktarmak istediğiniz verileri seçin ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.



: Dışarı aktarmak istediğiniz ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. Adım #6: İşlem bitince Verileri Göster seçeneğine tıklayın ve çıkan web sayfası kısayoluna tıklayın, işlem tamam.



Telegram hesabı tamamen nasıl silinir?

Telegram, size kendi uygulamasından direkt olarak hesabınızı silme imkanını sunmuyor. En kısa 1 ay kadar bir süreyle hesabınızı tamamen silebiliyorsunuz.

Android ve iPhone telefonlarda Telegram hesabı silme

Adım #1 : Uygulamayı açın ve sol üstteki üç çizgiye dokunarak Ayarlar’a gidin.

: Uygulamayı açın ve sol üstteki dokunarak gidin. Adım #2: Gizlilik ve Güvenlik sekmesine girin

sekmesine girin Adım #3: ‘Hesabımı sil’ başlığına dokunarak ‘Hesabın kendini yok etmesi’ süresini 1 ay olarak seçin ve 1 ay boyunca giriş yapmayın.

Yok eğer ben 1 ay boyunca bekleyemem diyorsanız: Telegram hesabı direkt nasıl silinir?

Telegram hesabınızı direkt silmek için yapmanız gereken çok kolay. Tek yapmanız gereken aşağıdaki basit adımları takip etmek.

Adım #1: Tarayıcınızdan bu linkte verdiğimiz internet sitesine giderek telefon numaranızı girin.



Tarayıcınızdan bu linkte verdiğimiz internet sitesine giderek girin. Adım #2 : Telegram’ınıza gelen Web giriş kodunu siteye girin



: Telegram’ınıza gelen siteye girin Adım #3: Açılan pencerede Delete account seçeneğini seçin ve işlem tamam



Böylelikle Telegram hesabı tamamen nasıl silinir konulu detaylı rehber içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın.