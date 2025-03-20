Telegram kurucusu, platformun kullanıcı sayısında önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Ayrıca WhatsApp için de sert sözler söyledi.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından biri olan Telegram, sürekli olarak popülerliğini artırıyor ve WhatsApp’a yaklaşmaya çalışıyordu. Şimdi ise şirketin kurucusu Pavel Durov’dan önemli açıklamalar geldi.

Durov, yaptığı açıklamada uygulamanın 1 milyar aktif kullanıcıyı geçerek önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Geçen yılın ortalarında 950 milyon kullanıcısı vardı. Bu da 8 aylık süreçte 50 milyon kullanıcı daha eklemişler demek.

2024’te 547 milyon dolar kâr edildi

Durov, buna ek olarak şirketin 2024’te 547 milyon dolar kâr ettiğini resmen duyurdu. Geçen yılın sonunda şirketin nihayet kârlı olmaya başladığını açıklamıştı ancak ne kadar kâr ettiklerine dair bir detay vermemişti. Şimdi ise ne kadar kâr ettiklerini öğrenmiş olduk.

CEO, WhatsApp’ı “taklit” olarak nitelendirdi

Telegram kurucusu, artık önlerinde sadece WhatsApp’ın bulunduğunu belirtirken en büyük rakibini Telegram’ın “sulandırılmış bir taklidi” olarak nitelendirdi. WhatsApp’ın yıllar boyunca onların inovasyonlarını kopyalamaya çalıştığını, bu sırada da Telegram’ı yavaşlatmak için hamleler yaptığını iddia etti. Tüm bunlara rağmen rakibinin aksine Telegram’ın büyüyüp kârlılığa geçtiğini de ekledi.

Bu alanda dünyanın en popüleri olan WhatsApp’ın şu anda dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı var. Yani arada hâlâ çok büyük bir fark var. Telegram’ın geçip geçemeyeceği merak konusu ancak yakın zamanda biraz zor görünüyor.