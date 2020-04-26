Telifsiz Müzikler Bulabileceğiniz 9 İnternet Sitesi

Sosyal medya platformlarında yayınladığınız videolarda hangi müzikleri kullandığınız çok önemli. Bunun için hizmet veren pek çok türde telifsiz müzik platformu bulunuyor. Sizin için telifsiz müzikler bulabileceğiniz 9 internet sitesini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

Neredeyse tüm cep telefonu kameralarının 4K videoların çekilebildiği, video kurgularının basit bir mobil uygulama üzerinden bile kolayca yapılabildiğini günümüzde sosyal medyada gördüğümüz videoların sayısı ve türü de arttı. Bu videolarda telifsiz müzikler kullanmak son derece önemli. Instagram, Facebook, Youtube gibi platformların uyguladığı çok sıkı telif hakkı denetimleri var.

Telifsiz müzikler kullanmadığınız bir video yayından kaldırılabilir, hesabınız kapatılabilir hatta telif sahibi isterse hakkınızda hak ihlali davası bile açabilir. Böyle bir durumun önüne geçmek için klasik müzik gibi telifsiz müzikler kullanabilir ya da telifsiz müzikler sunan platformlara abone olarak buradaki müzikleri kullanabilirsiniz. Sizin için telifsiz müzikler bulabileceğiniz en iyi 9 internet sitesini listeledik.

Telifsiz müzikler için internet siteleri:

Envato Elements

Musicbed

Artlist.io

Audiojungle

Premium Beat

Audioblocks

Epidemic Sound

FyrFly

Soundstripe

İnternet dünyasındaki en geniş telifsiz müzik arşivine sahip internet sitelerinden bir tanesi. Envato Elements’te bulunan 2.3 milyondan fazla telifsiz müziği ve ses efektini dilediğiniz kadar sayıda indirme hakkınız var. Aylık 16.50 Dolar abonelik ücreti ile sosyal medya platformlarında kullanabileceğiniz müzikleri; radyo, sinema, televizyon gibi alanlarda kullanmak isterseniz farklı bir ücret görüşmesi yapmanız gerekiyor.

Musicbed yüksek kalitede sunduğu müziklerle öne çıkan platformlardan bir tanesi. Diğer internet sitelerine nazaran çok da geniş bir arşive sahip olmayan Musicbed’in, gelişmiş arama sistemi sayesinde mutlaka hoşunuza gidecek bir müzik bulacaksınız. Özellikle film yapımcılarına ve profesyonel müzik editörlerine hitap eden sitenin abonelik fiyatları aylık 9 Dolar ile 89 Dolar arasında değişiyor.

Diğer sitelere göre telifsiz müzikler dünyasına yeni dahil olmuş platformlardan bir tanesi olan Artlis.io, son derece basit ve kullanışlı olan arayüzüyle dikkat çekiyor. Gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde aradığınız müziği ya da videoyu kolayca bulabilirsiniz. Özellikle profesyonel video editörler için zengin bir kaynak olan sitenin aylık abonelik ücreti 16.60 Euro olarak belirlenmiş

Audiojungle internet sitesi üzerinden pek çok farklı müzisyen ve ses mühendisi tarafından oluşturulmuş 1 milyondan fazla telifsiz müziğe ve ses efektine ulaşabilirsiniz. Üreticisinin belirlediği fiyata göre 1 Dolardan başlayan ücretler karşılığında sitede bulunan müzik ve ses efektlerini alabilir ya da bunun yerine sabit bir abonelik paketi tercih ederek buradaki müzikleri dilediğiniz platformda paylaşacağınız videolara ekleyebilirsiniz.

En popüler stok fotoğraf sitelerinden biri olan Shutterstock’un sahibi olduğu Premium Beat telifsiz müzik platformu, özellikle profesyonel video editörler için zengin bir arşive sahip. Sitede bulunan müzikler son derece profesyonel yapımlar olduğu için her bir şarkının minimum ücreti 49 Dolardan başlıyor. Aylık bir abonelik sistemi bulunmayan sitedeki müzikleri satın aldıktan sonra dilediğiniz platformda paylaşacağınız videolara ekleyebilirsiniz.

Videoblock şirketinin müzik indirme platformu olan Audioblocks’ta, diğer sitelere nazaran daha geleneksel tarzda müzikler bulabilirsiniz. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan sitede yoğun olarak Country türünde müzikler ve doğa üzerine ses efektleri var. Sitenin gelişmiş arama sistemi sayesinde aradığınız müziğe kolayca ulaşabilirsiniz. Audioblocks’un yıllık abonelik ücreti 127 Euro olarak belirlenmiş.

Epidemic Sound, dünya çapında youtuberlar tarafından en çok kullanılan müzik indirme platformlarından bir tanesi. Sitede 30 binden fazla müzik ve 60 binden fazla ses efekti bulabilirsiniz. Her gün güncellenen müzik listesinden alacağınız hiçbir şarkıda lisans problemi olmayacaktır. Sitenin abonelik ücreti, Youtube takipçi sayınıza göre 13 Euro ile 125 Euro arasında değişiyor.

Uzun bir süre Songfreedom ismiyle hizmet veren platform, yakın zamanda ismini FyrFly olarak güncelledi. Maroon 5, Bob Dylan gibi bilinen isimlerin de şarkılarının bulunduğu platform “Sanatçıları destekleyen sanatçılar…” mottosuyla çalışıyor. Profesyonel video editörlere hitap eden site, özel ses efektleriyle dikkat çekiyor. FyrFly’ın aylık abonelik ücreti 60 Dolar olarak belirlenmiş.

Soundstripe telifsiz müzik platformu, bulabileceğiniz en yüksek kalitedeki müziklerle dikkat çekiyor. Devamlı güncellenen müzik arşivine her ay 150 ile 250 arasından değişen sayıda yeni müzikler ekleniyor. Bu, sürekli bir üretim içinde olan video editörleri için oldukça işe yarar bir durum. Amazon, Microsoft ve Tesla gibi şirketlerin de desteklediği Soundstripe platformunun yıllık abonelik ücreti 115 Dolar.

Sizin için internet dünyasındaki en geniş arşivlere sahip, yüksek kaliteli telifsiz müzikler bulabileceğiniz en iyi 9 internet sitesini listeledik. Listedeki pek çok sitenin ücretsiz deneme süreleri bulunuyor. Bu ücretsiz deneme sürelerini kullanarak abone olacağınız siteyi seçmeden önce deneme şansınız var. Eğer listedeki platformlardan birinin abonesiyseniz deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.