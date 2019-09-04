“TELSIM’e Borcunuz Var” Mesajı yıllar Sonra Geri Döndü

Yıllar önce TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kontrolüne geçen Telsim’e ait ödenmemiş borç dosyaları yeniden gündeme geldi. Bir hukuk bürosundan aranana eski Telsim kullanıcılarına borç tebligatı yapıldı.

Telsim, yıllar önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçen Uzan Grubu şirketleri arasında yer alıyordu. GSM operatörünün o dönemde müşterisi olan kişilere bir hukuk bürosundan telefon açılarak eski borçlarını ödemeleri istendi.

TMSF’nin Telsim alacaklarının tahsili için dosyaları bir hukuk bürosuna verdiği bildirilirken, bu büronun da TMSF adına borç tahsili için çalışmalara başladığı belirtildi. Yapılan aramalara karşılık pek çok kişi tepki verdi ve borçlarının olmadığını iddia etti.

Telsim kullanmamış olanlara da Telsim borcu çıktı

Bazı vatandaşların, Telsim hat kullanmamış olmalarına rağmen borçluymuş gibi arandığı iddia edildi. Bu sorunun isim benzerliğinden kaynaklandığı iddia edildi. Vatandaşlar ise borçlu olmadıkları halde borç gözüktüğünü söylerken, bazı kişiler ise taciz edildiklerini ve hapisle tehdit edildiklerini belirtti.

Şikayet sitelerinde yer alan şikayetler ise oldukça çeşitli. Bir vatandaş "Fi tarihinden kalma bir borcum olduğunu ve borcumun ödenmesi gerektiğini, ödemezsem bugünün son olduğunu ve cebri icra yoluyla tahsil edeceklerini söylüyorlar. Bunu ortalama 6 aydır devam ettiriyorlar... Bakalım daha önce de emsal teşkil eden davalar var. Borcun varlığını kanıtlayamayıp nasıl tahsil edeceksiniz! Hodri meydan!" diye yazdı.

Bir başka vatandaş ise "Küresel Hukuk Bürosu, 2000 yılında bırakın Telsim hattı cep telefonumuz bile yoktu 19 yıl sonra 3 bin 962 TL gibi bir borcu annemin adına çıkardılar. Nasıl olduysa kardeşimi arayıp da bilgi verdiler." diye belirtti.

Daha sert bir muameleden dem vuran bir vatandaş, "Küresel Hukuk Bürosu 2001 yılında sadece 2-3 ay kullanmış olduğum Telsim kontörlü hatta nasıl oluyor da borç çıkarıyorsunuz? Telefonuma taciz tehdit dolu mesajları hangi hakla atabiliyorsunuz. Sizler bizleri saf mı görüyorsunuz. Gönderin bakalım icra takip yazınızı bekliyorum. Hukuksal karşılığını mutlaka göreceksiniz." dedi.

Konuyla ilgili olarak Küresel Hukuk Bürosu’ndan bir sözcü, borç tahsili talebinin TMSF’den geldiğini söyleyerek "Telsim TMSF'ye devredildikten sonra borcu olanların dosyasını bize gönderdi. İnsanlar Telsim'den kalan borçları ödememek için 'böyle bir hat kullanmadım' diyor. Fakat daha sonra araştırdığında böyle bir hattı kullandığı ve borcu olduğu ortaya çıkınca, 'unutmuşum' diyebiliyor. İnsanları aradığımızda bize bağırıp hakaret ediyorlar. Zaman aşımı var diyorlar. Zaman aşımıyla ilgili mahkemenin bir kararı var. 20 yıl sonra zaman aşımı olabiliyor. Borçlarını kapatmadan bizi sıkıştırıyorlar. Yaptığımızda bir hukuksuzluk yok. İşimizi yapıyoruz. Eğer insanlar böyle bir borçlarının olmadığını düşünüyorlarsa bulundukları bölgedeki tüketici hakem heyetlerine başvursunlar. Karalamayla veyahut hakaretle bu borçları kapatamazlar." dedi.

Güncelleme: Küresel Hukuk Bürosu'ndan iddialara dair açıklama geldi:

Müvekkilimiz Telsim Telekomünikasyon A.Ş.’nin operatörlük lisansını devir ettiği tarihten önceki GSM fatura alacaklarının bir kısmı kurumumuz Küresel Hukuk Bürosu tarafından tahsil edilmektedir.

Kamu borcu dolayısıyla iletişime geçtiğimiz her kişi, muhakkak Telsim telefon hattı kullanmış ve müvekkilimizle sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeler imzalanırken de kişiler tarafından kimlik bilgileri verilmiştir.

Kişilerin kimlik bilgileri kendilerine özel olduğu için haberde bahsedildiği gibi borçlu olmayan veya isim benzerliği bulunan kişilerin aranması gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. Müvekkilimiz Telsim Telekomünikasyon A.Ş.´nin hiçbir alacağı zamanaşımına uğramamıştır.

Zira; 1441 Sayılı Bankacılık Kanunu 141. Maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi´nin 20.03.2018 tarih ve 2016/29894 Esas, 2018/2800 karar sayılı emsal kararında da yer aldığı

üzere “Bu kanundan kaynaklanan fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi 20 yıldır” hükmüne yer verilmiştir.

Hiçbir vatandaşımızın zerre kadar haksızlığa uğramadığı ve hiçbir alacaklının hak kaybı yaşamadığı bir ülke hayal eden kurumumuz Küresel Hukuk Bürosu, müvekkili Telsim Telekomünikasyon A.Ş.´nin hukuki çıkarlarını korumak için hukuk çerçevesinde gereğini yapacaktır.