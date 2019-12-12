Satılmasının Ardından Üretimi Durduran TEMSA’ya Haciz Geldi

Geçtiğimiz aylarda satılan ve 2 hafta üretimini durdurduğunu açıklayan TEMSA’ya bankaların haciz başlattığı öğrenildi. Bankalardan yapılan açıklamaya göre TEMSA’nın vadesi olan kredi ve teminatlarını ödeyemediği belirtildi.

TEMSA, Avrupa ve ABD’de dahil olmak üzere 70 ülkeye otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten bir otomotiv deviydi. TEMSA, geçtiğimiz aylarda ise True Value Capital Partner’s isimli bir şirkete satılmıştı. TEMSA’yı satın alan şirket, 2 hafta otomotiv devinin üretimini durduğunu duyurmuştu.

Sabancı Holding'in 1968 yılında kurduğu TEMSA, İsviçre’de kurulan True Value Capital Partner’s’a satılmıştı ve TEMSA’yı satın alan şirketin, işlemden iki ay önce 100 bin İsviçre frangı sermayeyle kurulduğu ortaya çıktı.

Mayıs ayında TEMSA’yı satın alan True Value Capital Partner’s, 23 Aralık’a kadar üretimi durdurdu. True Value Capital Partner’s’ın, yaşadığı finansal sıkıntıdan kaynaklı olarak üretimi durduğu belirtiliyor.

TEMSA, borçlarına karşılık olarak haciz işlemleri ile karşı karşıya

Üretimin durdurulduğu TEMSA’nın kamu bankaları dahil olmak üzere çok sayıda bankaya nakit krediler ve teminat mektuplarından oluşan milyarlarca liralık borcu olduğu konuşuluyor. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ulaştığı kaynaklar, TEMSA’nın ödenmeyen borçlarını tahsil etmek için haciz işlemlerinin başlatıldığını söylediler.

TEMSA’nın borcu olan bankalarının yöneticileri, şirketin kredi borçları olduğu halde İsviçreli bir fona satılmasına tepki gösteriyorlar. Satış öncesinde TEMSA’nın mali durumu hakkında tek bir kötü haber olmadığını bildiren bankacılar, uzun yıllardır üretim yapan bir işletmenin bu kadar kısa bir sürede finansal darboğaza girmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Banka yöneticileri, TEMSA’nın finansal dar boğazının satıştan önce başladığını düşündüklerini de sözlerine eklediler.