TEMSA'dan Konkordato Kararı İçin Resmi Açıklama Geldi

Otomotiv şirketi TEMSA, resmi olarak yaptığı açıklamayla geçici konkordato kararını mahkeme kararı ile uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde girdiği finansal sıkıntılar sebebiyle aksayan ödemeler sonucunda haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan TEMSA, bugün bir duyuru yaparak geçici konkordato kararını uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Şirketin, resmi internet sitesinin yanı sıra sosyal ağlarından da kamuoyunun bilgisine sunduğu açıklama metninde kararın sebebine yönelik, bankaların vadesi henüz gelmeyen canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemleri gerekçe gösterildi.

Baş sebep gelen hacizler

Hacizler neticesinde üretimin durdurulması noktasına gelindiğini aktaran firma, buradan hareketle yurt içi ve yurt dışında alınan sipariş ve taahhütleri yerine getirememe noktasına geldiğinin altını çizdi. Metnin devamında elli yılda büyük emekler sonucu kurulan küresel bir marka olduğunu vurgulayan TEMSA, yaşayacakları güven kaybının da farkında olunduğunun altını çizdi.

Şirket geçici konkordato kararı sonrası için kendileri yönünde gerçekleşecek süreçle ilgili "Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz. Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirme imkanına da kavuşmuş olacağız" yorumunu yaptı.

Duyurusunu, TEMSA’nın sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam edebilmesi için bankalardan borçların yeniden yapılandırılması isteğiyle sonlandıran markanın talebinin yerine getirilip getirilmeyeceği ise henüz gizliliğini koruyor.