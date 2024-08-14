Tenis Topları Neden Turnuvadan Bir Gece Önce 20 Derece Sıcaklıkta Bekletiliyor?

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Wimbledon Tenis Turnuvası’nda kullanılacak toplar, 20 derecede sıcaklıkta bekletiliyor. Peki bunun sebebi ne?

Her sporun birbirinden ilgi çekici arka planı, kuralları ve gelenekleri var. Bugün bahsedeceğimiz spor dalı ise tenis.

Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası’nda kullanılan topların 20 derecede muhafaza edilmesinin ardındaki sebebi açıklayacağız.

Tenis topunun performansı, atmosferik basınç ve sıcaklıktan etkileniyor.

tenis topu

Tenis topunun içindeki basınçlı hava, topun sıçramasını ve genel oynanabilirliğini doğrudan etkileyen sıcaklık değişiklikleriyle genişliyor ya da büzülüyor.

Daha yüksek sıcaklıklarda, topun içindeki gaz molekülleri genişliyor ve topun daha yüksek sıçraması sağlanıyor. Daha düşük sıcaklıklardaki bir tenis topunda ise moleküller küçülüyor ve top daha az sıçrıyor.

Standart bir zıplama sağlanmış oluyor.

tenis topu

Turnuvalarda ve resmî maçlarda, topların belirli bir standardı karşılaması gerekiyor. 20 derece, genellikle ideal bir sıcaklık olarak kabul ediliyor ve turnuva boyunca öngörülebilir, düzgün sıçrama özellikleri sunarak standart bir basıncın korunmasını sağlıyor.

Maçtan önce genellikle birkaç saat, hatta bazı durumlarda bir gece boyunca bekletiliyor. Bu süre boyunca topların içindeki hava basıncı, ortam sıcaklığıyla dengeli bir hâle geliyor ve top turnuvaya hazır oluyor!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Tenis Topları Neden Diğer Toplardan Farklı Olarak Hava Geçirmez Bir Kutu İçinde Duruyor?
İLGİLİ HABER

Masa Tenisi Raketlerinin Neden Bir Tarafı Siyahken Diğer Tarafı Kırmızı? Aslında Bir İpucu Veriyor!
İLGİLİ HABER

Tenis Topları Neden Tüylü Diye Hiç Düşündünüz mü? Bu Yapısı Âdeta Oyunun Gidişatını Değiştiriyor!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler