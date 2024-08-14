Wimbledon Tenis Turnuvası’nda kullanılacak toplar, 20 derecede sıcaklıkta bekletiliyor. Peki bunun sebebi ne?

Her sporun birbirinden ilgi çekici arka planı, kuralları ve gelenekleri var. Bugün bahsedeceğimiz spor dalı ise tenis.

Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası’nda kullanılan topların 20 derecede muhafaza edilmesinin ardındaki sebebi açıklayacağız.

Tenis topunun performansı, atmosferik basınç ve sıcaklıktan etkileniyor.

Tenis topunun içindeki basınçlı hava, topun sıçramasını ve genel oynanabilirliğini doğrudan etkileyen sıcaklık değişiklikleriyle genişliyor ya da büzülüyor.

Daha yüksek sıcaklıklarda, topun içindeki gaz molekülleri genişliyor ve topun daha yüksek sıçraması sağlanıyor. Daha düşük sıcaklıklardaki bir tenis topunda ise moleküller küçülüyor ve top daha az sıçrıyor.

Standart bir zıplama sağlanmış oluyor.

Turnuvalarda ve resmî maçlarda, topların belirli bir standardı karşılaması gerekiyor. 20 derece, genellikle ideal bir sıcaklık olarak kabul ediliyor ve turnuva boyunca öngörülebilir, düzgün sıçrama özellikleri sunarak standart bir basıncın korunmasını sağlıyor.

Maçtan önce genellikle birkaç saat, hatta bazı durumlarda bir gece boyunca bekletiliyor. Bu süre boyunca topların içindeki hava basıncı, ortam sıcaklığıyla dengeli bir hâle geliyor ve top turnuvaya hazır oluyor!

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