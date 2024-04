ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Terraform Labs şirketi ile kurucusu Do Kwon hakkında talep ettiği cezayı mahkemeye sundu. Davalılar ise daha az tazminat ödemek istiyorlar.

Kripto para piyasalarındaki en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Terraform Labs davasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dava kapsamında yargılanan Terraform Labs şirketi ile kurucusu Do Kwon hakkında talep ettiği cezayı mahkemeye sundu.

SEC'in mahkemeye yaptığı başvuruda, Terraform Labs ile Do Kwon'un toplamda 4,7 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Öte yandan; Terraform Labs'ın 520 milyon dolar, Do Kwon'un ise 100 milyon dolar daha tazminat ödemesi gerektiği ifade edildi. Yani istenen toplam ceza, neredeyse 5,3 milyar dolar. SEC ayrıca Do Kwon'un piyasalardan men edilmesini ve Terraform Labs'a da ihtiyati tedbir uygulanmasını istiyor.

Terraform Labs ve Do Kwon ise daha az ceza ödemek istiyor!

Edinilen bilgilere göre SEC ile davalılar, taleplerini eş zamanlı olarak sundular. Bu bağlamda; Terraform Labs, en fazla 3,5 milyar dolarlık ceza ödemek istiyor. Do Kwon'un mahkemeye sunduğu ceza tavsiyesi ise 800 bin dolar. Yani Terraform Labs tarafı, bu davadan 4,3 milyar dolar tazminat ödeyerek kurtulmayı amaçlıyor.

Haberimizi sonlandırırken, Terraform Labs olayının detaylarını paylaşalım. Terraform Labs'ın UST olarak isimlendirilen bir stabil coini vardı. Ancak bu kripto para birimi, diğerleri gibi 1'e 1 varlık kanıtı sunmak yerine algoritma kullanıyordu. Bu algoritma, bir gün beklenmedik tepkiler vermeye başladı ve normal fiyatı 1 dolar olması gereken UST fiyatı 0,05 dolara kadar geriledi. Yatırımcının parası buhar olurken kripto para piyasaları, tarihin en büyük çöküşlerinden birini yaşadı. Küstah bir tavır sergileyen Do Kwon, yakalandıktan sonra şaka yapar gibi kumar oynadığını ve kaybettiğini söyledi.