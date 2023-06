Tesla, Çin'de açtığı yeni "Giga Lab" adlı konsept mağazasında araç üretim kapasitesini şova dönüştürdü.

Tesla, elektrikli otomobil satışlarında Çinli markaların gerisine düşmüş olsa da halen sektöre yol göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de sadece otomobil değil, müşterilerin nasıl etkilenebileceği konusunda da ders niteliğinde olan bir mağaza konseptini ziyaretçilerine açtı.

Çin’in Chengdu kentinde kurulan “Giga Lab” adlı yeni Tesla mağazası, aynı zamanda şirketin bir Tesla’nın nasıl üretildiğini an be an sergiliyor. Mağazanın içinde araçların üretimini gösteren bir alan ve aktarma organlarına ait bazı parçalar yer alıyor. Tek bir aracın sadece 45 saniyede üretildiğine vurgu yapılıyor.

Tesla’nın araçları 45 saniyede böyle üretiliyor:

Tabii alanda bir müşterinin edindiği deneyim sadece bu gösteri ile sınırlı değil. Mağazaya gelen kişiler, Tesla araçların parçaları hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor, alandaki oturma yerlerinde de birbiriyle iletişim kurabiliyor.

Mağazanın geri kalan bölümü ise bir tesis ile modern bir mağazanın birleşimini yansıtan tasarıma sahip. Gri ağırlıklı renk tonu, açık havalandırma ve boru sistemleri ile modern beyaz ışıklar ve stand alanları, müşteriyi içine çeken bir hava yaratıyor.

Tesla’nın yeni mağazası aslında Elon Musk’ın da uzun süredir şirket hakkında söylediklerinin bir kanıtı olarak müşteriye sunuluyor. Musk, Tesla’nın üretim kabiliyetinin her şeyden öte olduğunu defalarca öne sürmüştü.