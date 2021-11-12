Tesla Telefondan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Apple’ın elektrikli otomobil tarafında çalışmalar gerçekleştirdiği şu günlerde Tesla’ya ait olduğu iddia edilen bir akıllı telefon görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdeki telefon hakkındaysa hiçbir bilgi bulunmuyor.

Apple’ın elektrikli otomobil işine giriştiğini biliyor ve hakkındaki ilk resmî açıklamayı merakla bekliyorken konfor alanından çıkan teknoloji şirketleri arasına Tesla da katılmış gibi duruyor. Apple’da olduğu gibi Tesla’dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken şirketin akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bazı render görüntüleri şimdiden internette dolaşmaya başladı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde mavi renge sahip, daha açık bir mavi renkle kamera bölümünü ve gövdeyi ayıran bir tasarım görüyoruz. Bu ayrımın ortasındaysa Tesla’nın logosu yer alıyor. Render görüntülerinde gördüğümüz kadarıyla telefon, üç farklı kameraya ev sahipliği yapacak. Fakat telefonun ön kısmını gösteren herhangi bir resim bulunmuyor.

Tesla’nın telefonundan olduğu iddia edilen render görüntüleri:

Ortaya atılan ve kaynağı tam olarak belli olmayan bazı bilgilere göre Tesla’nın akıllı telefonu, ‘Model Phone’ ismiyle piyasaya sürülebilir. Telefonun sahip olacağı özellikler arasındaysa 108 MP’lik bir ana kamera, 4K çözünürlükte bir ekran, Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisi ve 2 TB’lık depolama alanı gibi özellikler listeleniyor. Tabii ki böyle bir telefonun bunun gibi en yüksek seviyede özelliklere sahip bir modelinin çıkmasını bekleyebiliriz.

Gördüğümüz bu render görüntüleri, bir kişinin öylesine oluşturduğu render görüntüleri de olabilir.. Zira görüntüler hakkında hiçbir kaynak bulunmuyor.

Tesla’nın akıllı telefona atılacağı söylentileri 2018’e kadar dayanıyor:

2018 yılının temmuz ayında internet, yalnızca çerçeveyi gösteren fotoğraflara dayanan bir telefonla Tesla’nın akıllı telefonlar üzerinde çalışmaya başladığını konuşmuştu. O günden beriyse bu konu hakkında pek de gelişme yaşanmamıştı.

Sizce bu görüntüler gerçekten de Tesla akıllı telefona ait olabilir mi?