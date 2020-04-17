Tesla, Hastanelere 1000'den Fazla Ventilatör Gönderdi

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, koronavirüs salgını nedeniyle ABD başta olmak üzere pek çok ülke için ventilatör üreteceğini duyurmuştu. Musk’ın yaptığı son açıklamayla aradan geçen 1 aylık süreçte 1.165 cihazın hastanelere gönderildiği öğrenilmiş oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında büyük fabrikaya sahip şirketlerden ventilatör üretmeleri istendi. Bu konuda çalışmalar düzenleyen Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketinin en az 50 hastaneye 1000’den fazla ventilatör gönderdiğini açıkladı. Ventilatör gönderilen hastaneleri de içeren bir tweet atan Elon Musk, yaptığı açıklamaya göre ABD’de New Jersey, Pennsylvania, Washington ve New York’taki hastanelere makine göndermiş oldu.

Geçen ay ventilatör üretmeye söz veren Elon Musk, bugüne kadar toplamda 1.165 cihazı hastanelere gönderdiklerini duyurdu. İspanya başta olmak üzere bir dizi denizaşırı ülkelere de ventilatör gönderen Tesla, en fazla ventilatörü NYC Health hastanesinde hizmete sundu.

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ABD’de, Tesla gibi büyük firmaların en hızlı şekilde ventilatör üretimine geçmesi istenmişti. 658.263 vakayla dünya üzerinde en fazla koronavirüs vakası bulunan ülke konumunda olan ABD, 32.186 ölümle bu konuda da lider.

En fazla vakanın görüldüğü yer: New York

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan New York, şu sıralar koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 223.231 vakayla ABD hariç herhangi bir ülkede görülenden bile daha fazla vakaya sahip bir şehir olan New York, 11.477 ölümle de kontrolün ne derece kaybedildiğini gözler önüne seriyor.

Dünya’da son durum ne?

Tüm dünyada her geçen gün daha fazla hız kazanarak yayılmaya devam eden koronavirüs, şu ana kadar 2.138.763 kişide tespit edildi. Bu kişilerden 142.735’i hayatını kaybederken 540.684 kişi ise Covid-19’tan tamamen kurtuldu. En çok koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke olan Türkiye’de ise bu zamana kadar 74.193 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 1.643 vatandaşımız hayatını kaybetti.