Moskova'da bir üniversite tarafından hayata geçirilen Amber, internetin her köşesine yayılmayı başardı.

Daha yolun başında olmasına rağmen en büyük şirketlere kafa tutanları görmeye pek de yabancı değiliz. Zira -her zaman desteklesek de- olduğundan fazlası gibi görünmeye çalışan ve tüm dünyadan gelen üniversite projeleri, genç girişimler ve daha niceleri, kısa sürede ilgiyi üzerine çekmek için bu abartılı yola başvurabiliyor.

Moskova Politeknik Üniversitesi tarafından bir anda otomobil gündemine gelen Amber projesi de bu durumu anımsatıyor. Teknik olarak hakkında pek bilgi sahibi olmasak da söz konusu otomobil, internette aniden kendine yer edinmeyi ve meme’lere konu olmayı başardı.

Prototiple kalmayacak, üretilecek.

BMW, Ford, Kia ve Hyundai tarafından geçmişte kullanılmış olan, Avtotor’daki bir fabrikada bu aracın üretileceği belirtiliyor. 2025 yılından itibaren üretime başlayacak olan aracı ilk gördüğümüzde balığa benzettik desek yalan olmaz. Üreticinin belirttiğine göre aracın tüm parçaları Rusya’da geliştirilip üretilecek.

Üniversite tarafından “Tesla Katili” olarak adlandırılan bu aracın, Tesla’dan önce Fiat Multipla’yı aklımıza getirdiğini de atlamamak lazım. Daha önce buna benzer duyuruların yapıldığını, fakat herhangi bir açıklama yapılmadan -gecikme bildirimi dahil- rafa kaldırıldığını görmüştük. Fakat sadece otomobil değil, genel olarak internet dünyasında ses getirdiği için Amber’in bu kaderi paylaşıp paylaşmayacağı konusunda emin olamıyoruz. Fakat üretime girerse, bu gördüğümüz tasarım da köklü değişikliklere uğrayacaktır.

Siz küçük enişt… pardon, “Tesla Katili” hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımından performans tahminine kadar düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.