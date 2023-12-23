Araba tutkunları için hazırladığımız bu eğlenceli testle, marka logolarını ne kadar iyi tanıdığınızı öğrenin.

Otomobil markalarının logolarına bakarak ne kadar tanıyabileceğini görmeye hazır mısın? Bu testte, markaların benzersiz logosunu inceleyerek hangi otomobil markası olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın.

Her bir logo, markanın tarzını ve kimliğini yansıtan özel detaylara sahip. Eğer gerçek bir otomobil hayranıysan, bu logoları bilmek senin için çocuk oyuncağı olmalı! Şimdi, gözlerini dört aç ve bu heyecan verici testte ne kadar başarılı olabileceğini keşfetmeye hazır ol. İyi şanslar!

1. Ünlü ajan James Bond'un favorisi.

A) Rolls-Royce

B) Genesis

C) Aston Martin

D) Chrysler

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2. Şehir içi kullanımı için tasarlanmış, kompakt ve çevre dostu araçlarıyla bilinir.

A) Daihatsu

B) Nissan

C) Saab

D) Smart

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3. Genellikle SUV ve pick-up modelleri ile tanınır.

A) Daewoo

B) Skywell

C) Seres

D) SsangYong

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4. Volvo ve Geely'e ait bir marka.

A) DS Automobiles

B) Polestar

C) Hyundai

D) Mitsubishi

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5. Bu kanatlar tanıdık gelmiş olmalı.

A) Porsche

B) Bentley

C) Mini

D) Dodge

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6. Yüksek performanslı süper spor araçlarıyla tanınır.

A) Lamborghini

B) McLaren

C) Pagani

D) Bugatti

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7. Fransız zarafeti.

A) Citroen

B) DS Automobiles

C) Suzuki

D) Renault

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8. Lüks ama tekerlerini kirletmekten asla kaçınmaz.

A) Land Rover

B) Mazda

C) Tesla

D) Toyota

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9. Kendi sınıfında tasarım harikası modellere sahip.

A) Acura

B) Cupra

C) Maybach

D) Maserati

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10. Hafif ve yüksek performanslı.

A) Lotus

B) Koenigsegg

C) Alpine

D) Ferrari

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11. Genellikle premium sedan ve SUV modelleri üretmekte.

A) Genesis

B) Jaguar

C) Buick

D) Lexus

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12. "Heyecanlandıran yenilik" sloganına sahip marka.

A) Subaru

B) Nissan

C) Ford

D) Skoda

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13. Kalite, konfor ve güvenlikte üst düzey bir deneyim sunuyor.

A) Bentley

B) Lincoln

C) Rolls-Royce

D) Lancia

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14. Kompakt ve sportif.

A) Peugeot

B) Opel

C) Abarth

D) Kia

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15. Son zamanlarda ülkemizde sıkça tercih ediliyor.

A) Mercedes-Benz

B) Chery

C) Infiniti

D) Geely

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15 Sorudan kaçını doğru bilebildin?

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