Otomobil Markalarını Logolarından Tanıyabilecek misin? [TEST]

17 dk okuma süresi
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Araba tutkunları için hazırladığımız bu eğlenceli testle, marka logolarını ne kadar iyi tanıdığınızı öğrenin.

Otomobil markalarının logolarına bakarak ne kadar tanıyabileceğini görmeye hazır mısın? Bu testte, markaların benzersiz logosunu inceleyerek hangi otomobil markası olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın.

Her bir logo, markanın tarzını ve kimliğini yansıtan özel detaylara sahip. Eğer gerçek bir otomobil hayranıysan, bu logoları bilmek senin için çocuk oyuncağı olmalı! Şimdi, gözlerini dört aç ve bu heyecan verici testte ne kadar başarılı olabileceğini keşfetmeye hazır ol. İyi şanslar!

1. Ünlü ajan James Bond'un favorisi.

Aston Martin Logo

A) Rolls-Royce

B) Genesis

C) Aston Martin

D) Chrysler

CEVAP

2. Şehir içi kullanımı için tasarlanmış, kompakt ve çevre dostu araçlarıyla bilinir.

Smart Soru

A) Daihatsu

B) Nissan

C) Saab

D) Smart

CEVAP

3. Genellikle SUV ve pick-up modelleri ile tanınır.

Ssangyong Logo

A) Daewoo

B) Skywell

C) Seres

D) SsangYong

CEVAP

4. Volvo ve Geely'e ait bir marka.

Polestar Logo

A) DS Automobiles

B) Polestar

C) Hyundai

D) Mitsubishi

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5. Bu kanatlar tanıdık gelmiş olmalı.

Mini Logo

A) Porsche

B) Bentley

C) Mini

D) Dodge

CEVAP

6. Yüksek performanslı süper spor araçlarıyla tanınır.

McLaren Logo

A) Lamborghini

B) McLaren

C) Pagani

D) Bugatti

CEVAP

7. Fransız zarafeti.

Citroen Logo

A) Citroen

B) DS Automobiles

C) Suzuki

D) Renault

CEVAP

8. Lüks ama tekerlerini kirletmekten asla kaçınmaz.

Land Rover Logo

A) Land Rover

B) Mazda

C) Tesla

D) Toyota

CEVAP

9. Kendi sınıfında tasarım harikası modellere sahip.

Cupra Logo

A) Acura

B) Cupra

C) Maybach

D) Maserati

CEVAP

10. Hafif ve yüksek performanslı.

Lotus Logo

A) Lotus

B) Koenigsegg

C) Alpine

D) Ferrari

CEVAP

11. Genellikle premium sedan ve SUV modelleri üretmekte.

Genesis Logo

A) Genesis

B) Jaguar

C) Buick

D) Lexus

CEVAP

12. "Heyecanlandıran yenilik" sloganına sahip marka.

Nissan Logo

A) Subaru

B) Nissan

C) Ford

D) Skoda

CEVAP

13. Kalite, konfor ve güvenlikte üst düzey bir deneyim sunuyor.

Bentley Logo

A) Bentley

B) Lincoln

C) Rolls-Royce

D) Lancia

CEVAP

14. Kompakt ve sportif.

Abarth Logo

A) Peugeot

B) Opel

C) Abarth

D) Kia

CEVAP

15. Son zamanlarda ülkemizde sıkça tercih ediliyor.

Chery Logo

A) Mercedes-Benz

B) Chery

C) Infiniti

D) Geely

CEVAP

15 Sorudan kaçını doğru bilebildin?

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