Türk Medyasının En Çok Hangi Milyarderi Konuştuğu Belli Oldu

Ajans Press, geçtiğimiz ay basında en fazla yer alan milyarderleri açıkladı. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, listenin 1 numarasında yer alan Jeff Bezos'u geçerek en çok konuşulan isim oldu.

Türkiye’nin en büyük medya takip kurumlarından Ajans Press, dünyanın en zengin insanları listesinin zirvesinde yer alan isimlerin şubat ayında medyada ne kadar yer aldıklarına dair elde ettiği verileri paylaştı. Veriler, dünyanın en zengin insanlarının Türk medyasında ne kadar yer aldığını ortaya koydu.

Paylaşılan bilgilere göre halihazırda dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Şubat 2021’de 2 bin 196 haberin konusu oldu. Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk ise 3 bin 963 haberde yer aldı ve geçtiğimiz ay Türk medyasında en fazla yer alan milyarder olarak kayıtlara geçti.

Ajans Press'e göre Bill Gates, geçtiğimiz ay Türkiye'de yalnızca 100 habere konu oldu

Dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda bulunan Bernard Arnault ise Türk medyasının neredeyse hiç ilgisini çekmedi. Arnault, geçtiğimiz ay yalnızca 335 haberde okuyucuların karşısına çıktı. Anlaşılan o ki Türk medyasında yer almak için zengin olmak, tek başına yeterli olmuyor.

Asıl ilginç olan ise bir zamanlar dünyanın en zengin insanı olan ve pek çok COVID-19 teorisinin başrolü olan Bill Gates’in basında yer alma oranı oldu. Ajans Press’in aktardığı bilgilere göre Bill Gates, geçtiğimiz ay yalnızca 100 habere konu olabildi. Gates’in neredeyse her gün yeni bir açıklamada bulunduğunu düşünürsek sayının düşündürücü olduğunu ifade edebiliriz.