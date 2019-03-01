Son iki yıldır krizlerle boğuşan Tesla, üretiminde büyük sorunlar yaşadığı Model 3’ü sonunda satışa sundu. Sözünden dönmeyen şirket, aracı standartların çok çok altında bir etiketle satmaya başladı. ABD'de 35 bin dolara satılan araç, rakiplerine göre sudan ucuz.

Dün Twitter hesabından Perşembe günü San Francisco saatiyle öğlen 14.00’da bir duyuru yapılacağını belirten Elon Musk, sonunda muradına erdi. Geçtiğimiz yıl aksayan Model 3 üretimi firmayı krize sokmuş, erken sipariş veren müşterilerin araçları vaktinde yerine ulaşmamıştı.

Elon Musk, Model 3’ün piyasaya sürülmesi için Haziran 2018’i hedef göstermiş, üretim aksayınca sorumlu mühendis olarak fabrikada çalışmaya bile başlamıştı. Krizlerin ardından Model 3’ün seri üretiminde istenilen hedefe ulaşıldı, Tesla aracı satışa sundu.

Aracın her şey dahil fiyatı 35 bin dolar. Kur gözünüzü yanıltmasın, sahip olduğu özelliklere bakalım:

Standart Model 3, tek batarya dolumuyla maksimum 350 kilometre yol yapıyor. Saatte 210 kilometre hız yapabilen Model 3, 0’dan 100’e 5,6 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca otomobil, ABD’de düzenlenen tarafsız testlere göre güvenlik ve sağlamlık açısından tam puan olan 5 yıldıza da sahip.

Eğer 2 bin dolar daha fazla verip Model 3 Standard Range Plus sürümünü satın almak isterseniz, aracın maksimum menzili 396 kilometreye yükseliyor. Bu sürümde ulaşabileceğiniz maksimum hız limiti ise saatte 225 kilometre olup, otomobil 0’dan 100’e 5,3 saniyede çıkabiliyor. Standart modelin üzerine %6 daha çok para ödeyerek, %9 daha yüksek performansa kavuşuyorsunuz.

Tesla, eğer ABD’de yaşıyorsanız, otomobili mobil uygulaması üzerinden 1 dakika kadar kısa bir sürede satın almanızı sağlıyor. Bu hizmetin yakında tüm dünyada kullanılabileceğini söyleyen firma, aracı 7 gün ve 1600 kilometre sınırına ulaşana kadar iade alabileceğini söylüyor. Hatta internet sitesinde “Bir Tesla satın alarak, bütün hafta boyunca yüzlerce mil yol yapabilir, sonra da aracı iade edebilirsiniz” deniyor.

Tesla’nın en sadık tüketicilere sahip olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz. Model 3'i geçtiğimiz yıldan bu yana ön siparişle sınırlı sayıda tüketicisine sunan firma, aracın tam olarak piyasaya sürülmesiyle satışlarda patlama bekliyor.

Tesla Model 3 uzun menzilli ve önden çekişli modeli ise yakında satışta olacak. Son olarak tüm otomobillerin otonom sürüş desteğine müsait durumda olduğunu, ilerleyen yıllarda tek bir yazılım güncellemesiyle otopilota sahip olacaklarını belirtmekte fayda var.

Tesla’nın Türkiye pazarına girme planları ise Eylül 2018’de uygulamaya konacaktı, ancak firma yaz döneminde bu kararını askıya aldığını açıklamıştı.