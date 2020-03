588 Beygir Gücündeki Tesla Model S, At ile Yarıştı (Video)

Bugüne kadar birçok drag yarışı görmüş olabilirsiniz, ancak böylesini ilk defa izleyeceksiniz. Tesla Model S ve bir at, çim pistte karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin kazananı kim oldu dersiniz?

Tesla Model S, elektrikli bir otomobil olarak drag yarışlarında neredeyse rakipsiz. Ancak bu güçlü otomobil bu kez insanların en sadık dostlarından olan at ile yarışa kalkıştı. Oldukça adaletsiz bir karşılaşma gibi görünse de yarış atın kurallarıyla, atın sahasında gerçekleştirildi.

Rakamlara gelecek olursak; Tesla Model S'te 588 beygir gücü ve 1,247 Nm tork üretebilen güçlü bir motor yer alıyor. Atın tork değerini bilmiyoruz ancak bir beygir gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani, 1 beygir gücü 588'e karşı. Atın kazanması zor gibi görünse de, kaygan çim pistin avantajını kullanabilir mi dersiniz?

Yarış, işleri daha da zorlaştırmak adına gidiş-dönüş şeklinde yapıldı. Start verilip yarış başladığında, Tesla Model S hızlı bir kalkış yapsa da, atın da ondan geri kalmadığı görülüyor. Gidişte at her ne kadar az farkla geride kalsa da Tesla için o hızda dönüş yapmak kolay değildi.

At ise dönüş yapmasının ardından dört nala hızlanarak yarışı kazanmayı başardı. Evet! At, ev sahibi olma avantajını kullanarak Tesla'yı çimlere gömdü. Beygir gücü, bazı koşullarda her şeyi ifade etmiyor.

Tesla Model S ve atın yarışı: