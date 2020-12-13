Tesla, Model S ve Model X Üretim Hattını 18 Gün Durduracak

Tesla CEO'su Elon Musk'ın çalışanlarına gönderdiği e-postaya göre şirket, 18 gün boyunca Model S ve Model X üretim hatlarını durduracak. Bu süre zarfında çalışanlar 7 gün ücretli, geriye kalan günlerde ücretsiz izinli sayılacak.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından gönderilen e-postalara göre önümüzdeki haftalarda Model X ve Model S üretimini durduracak. Bu durdurmanın nedeni şirket ya da Elon Musk tarafından tam olarak paylaşılmasa da bu konuda bazı tahminler bulunuyor.

En fazla söylenen tahminse Tesla'nın üretimi durduracağı 18 gün içinde Model S ve Model X için gerekli donanım güncellemelerini edineceği yönünde. Bu tahminin ne kadar doğru olduğu bilinmezken üretim durduğunda çalışan kişilerin durumunun ne olacağıyla ilgili bilgilere Elon Musk e-postada yer verdi.

Çalışanlar 18 günün 7'sinde ücretli izinli sayılacak:

Elon Musk tarafından şirket çalışanlarına gönderilen e-postada Model S ve Model X üretiminin 24 Aralık'ta durdurulacağı ifade edildi. Elon Musk, üretimin durdurulduğu 24 Aralık gününün ve 25 Aralık'ın ücretli izin olacağını ifade ederken 28-30 Aralık'ta çalışanlara ücret ödenmeyeceğini belirtti. Ancak isteyen çalışanların teslimatlarda veya diğer satış noktalarında görev alabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra çalışanlar, 31 Aralık – 1 Ocak tarihlerinde ve 4 Ocak ve 8 Ocak arasındaki günlerde de ücretlerini alacaklar. 11 Ocak'ta işlerine dönecek olan çalışanlar, geriye kalan zaman diliminde herhangi bir ücret almayacak. Yani çalışanlar 18 günlük üretim durdurma süresi boyunca 7 gün ücretli izinli sayılacak.

Elon Musk'ın gönderdiği bir diğer e-postaysa Tesla'nın şu sıralar en temel sorununu ortaya koydu. Musk, dördüncü çeyrek döneminin geriye kalan günlerinde üretimi artırmaları gerektiğini söyledi ve çalışanlarına üretimi artıracak tavsiyeleri olduğu takdirde kendisine ulaşabileceklerini ifade etti. Tesla'nın 2020 yılındaki hedefi 500 bin üretim. Şirketin bu hedefe ulaşması için yıl sonuna kadar 180 bin otomobil daha üretmesi gerekiyor.