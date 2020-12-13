Alman otomobil devi Porsche, Cup yarışlarında gözde olacak modeller arasında yer alacak 2021 Porsche 911 GT3 Cup'ı tanıttı. Yeni model, bir önceki modele göre önemli geliştirmelerle geldi.

Motorsporlarının hayranı olanlar, dev Alman otomobil üreticisi Porsche'nin yeni Cup modelini tanıtmasını iple çekiyorlardı. Şirketin 992 Porsche 911 GT3 modelinin ardından Porsche'den büyük bir şey beklenmeye başlamıştı. Alman otomobil üreticisi, beklentileri karşılayacak yeni Cup modelini bugün tanıttı.

Porsche, yeni 2021 Porsche 911 GT3 Cup modelini YouTube'da yayınladığı videoyla birlikte gösterdi. İlk etapta motorsporlarına özel olacak model, Porsche Mobil 1 Supercup'ın yanı sıra Almanya, Fransa, Asya, Benelüks ve Kuzey Amerika'daki ulusal Carrera Cup'larda da Porsche kullanan takımlarda boy gösterecek.

Aynı motor, 25 beygir daha fazla üretecek:

2021 Porsche 911 GT3 Cup, beraberinde pek çok geliştirmeyi getirdi. Bu geliştirmelerden en büyüklerinden birisi elbette güç tarafında oldu. Model, bir önceki modelde de kullanılan 4.0 litrelik altı silindirli motoru kullansa da önceki motordaki 485 beygir gücü yeni modelde 510'a dayanacak.

Yeni modelin üreteceği gücün yanı sıra bu gücü nasıl ortaya çıkaracağı da yenilikler arasında yer aldı. 2021 Porsche 911 GT3 Cup, sentetik yakıtlar kullanarak karbondioksit emisyonunu da azaltacak. Ayrıca otomobil bunu yaparken aynı egzoz kurulumunu koruduğundan muhteşem sesinden bir şey kaybetmeyecek.

2021 Porsche 911 GT3 Cup, arkada 1.902 milimetre; öndeyse 1.920 milimetre kalınlığa sahip. Yani yeni model bir önceki modele göre daha kalın bir yapıyla geliyor. Yeni kurulum, otomobilin ön tarafına 12 inçlik; arka tarafınaysa 13 inçlik geniş jant eklemeyi mümkün kılıyor. Bu sayede aracın kullanımı ve sürülebilirliği artırılıyor.

Yeni 2021 Porsche 911 GT3 Cup, 2021 yılında dünya çapında gerçekleştirilecek Cup yarışlarında boy gösterecek. Otomobilin takımlara olan gönderimi 2021'in şubat ayında başlayacak. Model, 225 bin euroluk fiyat etiketiyle (2 milyon 142 bin TL) satılacak.