Tesla, bazı yöneticiler ile Elon Musk'ın katıldığı bir etkinlik düzenledi. Şirket bu etkinlikte, bir süredir gündemden düşmeyen yeni aracı "Model S Plaid"i resmen duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan araç, fiyatıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor.

Otomobil dünyasının tüm kurallarını baştan yazan Tesla, bir süredir gündemden düşmeyen "Model S Plaid"i resmen duyurdu. Elon Musk ve bazı Tesla yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte duyurulan araç, sahip olduğu özellikleri ile otomobil tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.

Tesla Model S Plaid, dış tasarım açısından Tesla Model S ile neredeyse aynı. Bu yüzden aracın dış tasarımı ile ilgili söyleyebileceğimiz pek de bir şey yok. Ancak aracın içine girdiğimizde, otomobilden ziyade bir uçak kokpitindeymişsiniz hissi veren kesik yapıdaki direksiyon, tüketiciyi etkilemeye yetiyor. Ayrıca aracın sahip olduğu multimedya ekranı, Elon Musk'ın tabiriyle "PlayStation 5'in yeni rakibi". Araçta kullanılan ses sisteminin ise yolcuları sinema salonundalarmış gibi hissettireceği ifade ediliyor.

Karşınızda Tesla Model S Plaid

Tesla'nın California'da bulunan fabrikasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında konuşan Tesla Baş Tasarımcısı Franz von Holzhausen, Tesla Model S Plaid'in ikonik araçlarının en yeni ve en iyi versiyonu olduğunu söyledi. Fabrika arazisine yapılan yarış pistinde otomobili test eden Elon Musk ise bu elektrik motorlu aracın en iyi otomobil olduğunu ifade etti. Açık konuşmak gerekirse Elon Musk'ın yaptığı bu açıklama, pek de abartılı değil.

Tesla Model S Plaid, 1.020 beygir güç üreten elektrik motorunda hayat buluyor. Aracın maksimum hızı 320 km/sa olarak açıklanırken bir tüketici, bu araçla 2 saniyenin altında 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Tüm bu yüksek hız ve ivmeye ulaşılmasını sağlayan batarya sistemi ise Model S Plaid'e 640 km civarında menzil sunuyor. Üstelik hızlı şarj sistemi üzerinde de iyileştirmeler yaptıklarından bahseden Elon Musk, aracın yalnızca 15 dakikada 300 kilometrelik menzil sağlayacak kadar şarj olabildiğini söylüyor.

Bu arada, Tesla Model S Plaid, şirkete göre dünyanın en küçük sürtünme katsayısına sahip olan otomobili. Yapılan testlere göre bu aracın sürtünme katsayısının 0.208 olduğunun tespit edildiğini söyleyen Tesla, bunun Lucid Air isimli elektrik motorlu otomobilin sürtünme katsayısı değerinden bile düşük olduğunu ifade ediyor. Ancak Tesla'nın aracını övdüğü tek konu bu değildi.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara Tesla Model S Plaid, herhangi bir Porsche modelinden daha hızlı, herhangi bir Volvo'dan da daha güvenli olacak. Bununla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Musk, bugüne kadar test ettikleri tüm araçlardaki yaralanma olasılığının düşük olduğunu gördüklerini ifade ediyor. Ayrıca ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne göre kaza sırasında yaralanma oranının en düşük olduğu ilk 5 aracın tümü de Tesla'ymış.

Haberimizin başında, Tesla Model S Plaid'in dış tasarımının, standart Model S ile neredeyse aynı olduğunu söylemiştik. Ancak bu durum, araçların birbirlerinden ayrılamayacağı anlamına gelmiyor. Şirket, aracın sağ arka kısmına özel bir logo eklemiş durumda. Elon Musk'ın da etkinliğe gelirken üzerine giydiği ceketin üzerinde yer alan logo, Model S ile Model S Plaid'in ayırt edilmesini sağlayacak.

Tüm bu özellikleriyle birlikte tanıtılan Tesla Model S Plaid, fiyat açısından ABD için bile pek de uygun bir fiyata sahip değil. Etkinlik kapsamında yapılan açıklamalara göre bu aracın baz versiyonuna sahip olan bir tüketicinin, 129 bin 990 doları gözden çıkarması gerekecek. Daha iyi bir kıyaslama yapabilmeniz adına, standart Model S'in baz versiyon fiyatının 79 bin 990 dolar olduğunu belirtelim.