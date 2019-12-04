Tesla Model X, Euro NCAP Testlerinden Başarıyla Geçti

Tesla’nın Model X, Euro NCAP’ın güvenlik testlerinden geçerek “öne çıkan araç” olarak seçildi. Model X, güvenlik testlerinin özellikle yolcu koruması bölümlerinden mükemmel puanlar aldı.

Tesla Model X, güvenlik testlerinden aldığı puanlarla elektrikli araçlar arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Model X, 2017’de NHTSA’nın güvenlik testlerinden başarı ile geçmişti.

Euro NCAP’ın güvenlik testinde Model X’in son sürümü kullanıldı. Model X, Euro NCAP’ın güvenlik testlerinden de geçerek Avrupa standartlarında bir araç olduğunu kanıtlamış oldu. Model X, Euro NCAP’ın testlerinden başarı ile geçerek “öne çıkan araç” ismini hak etti.

Euro NCAP’ta gerçekleştirilen Model X güvenlik testi hakkında yapılan açıklamada, Model X’in Model 3’ün ardından Güvenlik Yardımı testinden yüzde 94’lük bir başarı kazandığı açıklandı. Model X’in kazandığı bu başarı, Euro NCAP’ın güvenlik testinde kazanılmış en büyük başarılardan biri. Model X’in son sürümü, yetişkin yolcuların korunmasında yüzde 98’lik bir başarı gösterdi.

Yetişkin yolcular için yüzde 98’lik bir koruma sağlayan Model X, çocuk yolcular için yüzde 81’lik bir koruma sağlıyor. Model X, kendi kabinindeki yolcular için ciddi bir güvenlik sağlarken, etraftaki yayalar içinde yüzde 72 oranında bir koruma sağlıyor.

Model X’in güvenlik testi ile ilgili olarak Euro NCAP’tan yapılan açıklamada, çarpışma testinde Model X’in ön kısmının sabit kaldığı açıklandı. Model X’in ön kısmının sabit kalması, farklı yaşlarda ve boylardaki yolcuların Model X’de güvende kalmasını sağlıyor.

Model X’e yandan çarparak uygulanan testlerde ise araç yolcuların korunmasında ciddi bir başarı gösterdi. Araca arkadan yapılan çarpma testlerinde ise aracın koltukları yolcuların zarar görmesini engelledi. Euro NCAP, aracın çatı direncini ölçmek için yaptıkları test sırasında kendi makinelerini kırdıklarını da açıklamalarına eklediler.

Tesla Model X aracının yolcularına yüksek güvenlik sağladığı örneklerde geçmişte gözlendi. Tesla Model X kullanıcıları, geçirdikleri kazalar sırasında araçlarının kendilerini ve ailelerini koruduklarını daha önce açıklamışlardı.