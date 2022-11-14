Tesla Model Y Korkunç Bir Trafik Kazasına Karıştı [Video]

Çin'de 55 yaşındaki bir adam tarafından kullanılan Tesla Model Y, korkunç bir kazaya karıştı. 2 kişinin öldüğü kazada 3 kişi de yaralandı. Sürücünün ailesi araçta suç bulurken Tesla, yöneltilen iddiaları reddetti.

Piyasaya sürdüğü otomobillerle adeta sektörde elektrik devrimini başlatan Tesla'nın SUV modeli Model Y, Çin'de korkunç bir kazaya karıştı. 5 Kasım 2022'de yaşanan ve görüntüleri şimdilerde ortaya çıkan trafik kazası, kafaları karıştıracak türden.

Çin'in Guangdong isimli şehrinde yaşanan trafik kazasında, Tesla Model Y'yi 55 yaşındaki bir adam kullanıyordu. Güvenlik kameraları sayesinde anbean takip edilen trafik kazasında, Tesla Model Y'nin adeta kontrolden çıkmışçasına olağan dışı bir hıza ulaştığı rahatlıkla görülebiliyor. Kazanın en acı tarafı ise bu süreçte masum insanların hayatını kaybetmiş olması. Yetkililere göre 2 kişinin öldüğü kazada 3 kişi de yaralanmış durumda. Sürücü ise akıllara durgunluk veren kazayı sağ atlattı.

Kazaya karışan Tesla Model Y'nin son hali

Geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazası ile ilgili dikkat çeken iddialar da gündeme geldi. Aracı kullanan şahsın ailesi, Tesla Model Y'nin frenlerinin tutmadığını ileri sürüyor. Tesla'nın Çin ayağı ise konuyla ilgili açıklamalarında bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Karşı delil olarak aracın ışıklarını gösteren Tesla yetkilileri, stop lambalarının yanmadığını, dolayısı ile frene hiç basılmadığını ifade ediyorlar.

Tesla, geçmiş yıllarda da fren problemi nedeniyle gündeme gelmişti. Ayrıca şirketin otomatik sürüş sistemi de birkaç kez trafik kazası yaşanmasına yol açmıştı. Son yaşanan faciada neler yaşandığı ise başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla anlaşılacak...

İşte Tesla Model Y'nin karıştığı o trafik kazasına ait görüntüler! [18+ Hassas Görüntüler İçermektedir]