Tesla, 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu toplantısı sırasında geleceğe yönelik açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili, bu kez gerçekten gelecek gibi görünüyor.

Tesla, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği bir etkinlikte 2024 yılının son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin yaptığı açıklamalar, elektrikli otomobil satışlarının yıllık bazda yüzde 1 de olsa düştüğünü gözler önüne serdi.

Ancak Tesla, bu satışları artırmanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Yapılan resmî açıklamaya göre şirket, uygun fiyatlı model veya modeller için kolları sıvamış durumda. Konuyla ilgili detay verilmedi ancak Tesla'nın uygun fiyatlı modelleri, 2025'in ilk yarısında seri üretime geçecek.

Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili Cybercab'dan farklı olacak

Burada değinmemiz gereken önemli bir husus var. Tesla'nın üreteceği uygun fiyatlı otomobilden kasıt, geçtiğimiz yıl duyurulan ve 2026 yılında seri üretime gireceği açıklanan Cybercab'dan farklı olacak.

Tesla Cybercab ile ilgili detaylı bilgi için:

Öte yandan; Tesla, uygun fiyatlı elektrikli otomobil planlarını ilk kez gündeme getirmiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl da benzer açıklamalar yapmış ancak bu konu, bir türlü nihayete erememişti. Bakalım Tesla, satışların düşmesinin ardından uygun fiyatlı elektrikli otomobili gerçekten piyasaya sürecek mi...