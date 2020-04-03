Riot Games’in ilk olarak 2019 yılının yaz aylarında League of Legends’in bir yan oyunu olarak piyasaya sürdüğü Teamfight Tactics (TFT), mobil cihazlarımıza da gelmiş durumda. Biz de Webtekno olarak mobil sürümü derinlemesine inceledik, oyunun mobilde nasıl göründüğüne değindik ve farklılıklarından bahsettik.

Riot Games’in 2019 yılının yaz aylarında piyasaya sürdüğü Teamfight Tactics (TFT), çıktığı günden itibaren fazlasıyla beğeni toplamayı başardı. Oyunun ilk seti, gerek basitliği gerek eğlenceli olmasıyla insanların hâlâ en çok beğendiği şampiyon ve sinerji seti. Set 2’nin beğenilmemesi ve Legends of Runeterra’nın açık betaya çıkmasıyla düşüş yaşayan TFT, Set 3 ile geri geldi.

PC ile aynı anda mobile de çıkış yapan TFT Set 3, insanların genel olarak beğenisini toplamayı başardı. Buradaki konumuz tabii ki TFT Set 3’ün ne olduğu değil, TFT Mobil’i sizler için genel olarak inceleyeceğiz ve PC sürümünden farklılıklarından bahsedeceğiz.

Teamfight Tactics (TFT) mobil:

League of Legends'ın yapımcısı Riot Games'in geliştirdiği, stratejiye dayalı PVP otomatik savaş oyunu Teamfight Tactics (TFT) Mobil'de en sevdiğiniz şampiyonlardan oluşan bir takım kurup 7 farklı rakibinizle ordunuzu savaştırıp kazanmaya çalışıyorsunuz. Şampiyonların ait olduğu kökenlerle bir sinerji kurup, şampiyonlarınızı satın alıp geliştirip onlara eşya vererek rakiplerinizin ordularını yenmeniz gerekiyor.

Oyunu Android, iOS ve PC platformlarından aynı anda bağlanarak oynayabiliyorsunuz. Çapraz platform desteği sunan oyunun şu anda tablet desteği bulunmamakta çünkü oyun sadece mobil cihazlar için optimize edilmiş durumda. Unutmadan belirtelim, TFT mobil 32 bit cihazlarda çalışmıyor, oynamak için 64 bit bir telefona sahip olmanız şart.

TFT Mobil indir:

TFT Mobil’in PC versiyonundan farklılıkları neler?

TFT Mobili indirip telefonunuza yüklediğinizde ilk olarak karşınıza görseldeki gibi bir ekran geliyor. İlk olarak burada TFT oynadıkça kazanabileceğiniz ödüllerin olduğu bir kısım bulunuyor. Aynı PC’deki gibi TFT ödüllerini oyun oynadıkça buradan toplayabilirsiniz. Dilerseniz Battle Pass mantığında bir sistem olan Galaksi Kartı’nı satın alıp daha fazla ödül kazanabilirsiniz.

Sağ alt tarafta oyun modu seçebileceğiniz bir buton bulunmakta, bu buton Oyna butonunun hemen solunda bulunuyor. Buradan dilerseniz Normal, Dereceli veya Eğitim modunu oynayabilirsiniz. Normal mod tahmin edebileceğiniz gibi derecesiz zevkine oynayabileceğiniz bir oyun modu. Dereceli de lig atlama sistemi bulunan rekabetçi bir mod. Eğitim modunda da oyunu iyice öğrenebiliyorsunuz.

Modu seçtikten sonra Oyna butonuna basarak oyun arama ekranına geliyorsunuz. Karşılaşma aramaya başladıktan sonra gelen oyunu kabul etme animasyonu ve oyun yükleme ekranı PC versiyonu ile neredeyse birebir aynı. Yükleme ekranı esnasında diğer oyuncuların kartlarının üstüne dokunarak onların liglerini veya seviyelerini görebilirsiniz.

Oyun başladığında PC ile aynı oyunu görüyor olacaksınız. Minik efsanenizi yönlendirmek için ekrana dokunmanız yeterli. Kontroller ise oldukça tatmin edici, stabil bir internet ile herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamanız pek olası değil.

Mobil sürümde değişik olan şey ise tabii ki oyunun arayüzü. Oyunun temel tuşları alt kısımda yer alıyor: Şampiyon satın almak için sağ alttaki kese butonuna dokunuyorsunuz, kapatmak için ise tekrar dokunuyorsunuz. Tecrübe puanı satın almak için ise sol alttaki butona dokunuyorsunuz. Eğer şampiyon mağazasını yenilemek istiyorsanız kese butonunun üstündeki butona dokunmanız gerekiyor.

Şampiyonların sinerjileri ise sol üst tarafta yer alıyor. Üstlerine dokunup basılı tuttuğunuz zaman sinerjilerin ne işe yaradığını görebiliyorsunuz. Aynı şey şampiyonlar ve eşyalar için de geçerli. Bu arada eşyalarınızı görebilmek için sinerjilerin üstünde yer alan Kutu ikonuna dokunmanız gerekiyor. Eşyaları şampiyonlara vermek için ise sürükle bırak mekaniği kullanılıyor.

Bunun dışında oyunun PC versiyonundan en büyük farklılığı tabii ki grafikleri. Grafikler mobil ile stabilize olabilmesi için bir hayli düşürülmüş ancak bu tarz taktik oyunları için FPS veya gecikme büyük bir problem teşkil etmiyor.

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