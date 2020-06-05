The Batman Filminin Çekimleri Temmuz Ayında Başlıyor

Koronavirüsten etkilenen filmlerden biri olan The Batman, temmuz ayından yeniden çekilmeye başlayacak. Ertelenmeden önce sadece yüzde 25’i çekilen filmin kısa sürede kalan sahnelerinin de çekilmesi bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen yeni Batman filminin çekimleri çok yakında başlıyor. Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu yeni filmde bu kez Batman’i Alacakaranlık, Harry Potter gibi filmlerden tanıdığımız Robert Pattinson canlandıracak.

Pek çok film ve dizide olduğu gibi Batman’in çekimleri de koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Geçen hafta İngiliz hükümeti tarafından getirilen yeni kurallar, bazı üst düzey dizi ve filmlerin çekimlerine temmuz ayında başlama izni verdi. İngiltere hükümetinin verdiği kararla birlikte Batman dışında Fantastik Canavarlar’ın devam filminin de çekimlerine başlaması bekleniyor.

Oyuncu kadrosu iddialı

Yeni Batman filmi beklentileri karşılayacak mı bilinmez, ancak oyuncu kadrosu şimdiden ilgi çekti. Filmde Robert Pattinson dışında; Colin Farrell, Andy Sarkis, Zoe Kravitz gibi oyuncular yer alıyor. Andy Sarkis, filmde Alfred’i canlandıracakken Kravitz’i ise Catwoman olarak göreceğiz.

Filmin yönetmeni Reeves, nisan ayında The Batman’in çekimlerinin yüzde 25’inin bittiğini doğrulamıştı. Salgın nedeniyle çekimlerine devam edilemeyen film, önümüzdeki ay bir aksilik olmazsa yeniden çekilmeye başlanacak.

Daha önce defalarca kez beyaz perdeye uyarlanan Batman’in yeni filminin önceki filmlerden bağımsız olması bekleniyor. Daha önce Robert Pattinson’ı Batman kostümü içerisinde gördüğümüz bir video da paylaşılmıştı. Yeni filmle ilgili bilgilerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. The Batman için tam bir tarih açıklanmadı, ancak 2021’de vizyona girmesi bekleniyor. Peki, sizler yeni Batman filminden umutlu musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.