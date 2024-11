The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zekâ ile tamamlanan şarkısı "Now and Then," Grammy 2025’te "Yılın Kaydı" ve "En İyi Rock Performansı" kategorilerine aday gösterildi.

The Beatles, yaklaşık 50 yıl sonra iki Grammy adaylığı aldı. Grubun son şarkısı olan "Now and Then" geçtiğimiz yıl yapay zekâ yardımıyla restore edildi. Şimdi ise "Yılın Kaydı" kategorisinde Beyoncé, Charlie XCX, Billie Eilish ve Taylor Swift gibi isimlere karşı yarışıyor.

Şarkı aynı zamanda en iyi rock performansı kategorisinde de aday gösterildi ve burada Green Day, Pearl Jam ve The Black Keys gibi gruplara karşı mücadele edecek.

50 yıl sonra gelen "Now and Then"

2023 Kasım ayında yayımlanan "Now and Then," 1970’lerin sonlarında John Lennon tarafından kaydedilmiş bir demo ile başladı. Bu kayıt, "Free As A Bird" ve "Real Love" gibi parçalarla birlikte 1990'larda Lennon’ın hayatta kalan üç grup arkadaşı olan Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr’a verilmişti. Parçaların The Beatles Anthology (The Beatles Antolojisi) projesinde yer alması umuluyordu.

Ancak, "Now and Then" o zamanlar teknolojik yetersizlikler yüzünden yayımlanamadı çünkü John’un vokalleri ve piyanosu net bir şekilde ayrıştırılamıyordu. Fakat 2021 yılında, film yapımcısı Peter Jackson ve ses ekibi, yapay zekâ teknolojisiyle enstrümanları ve vokalleri ayırmayı başardılar, böylece Paul McCartney ve Ringo Starr şarkıyı tamamlayabildiler. "Now and Then" yapay zekâ kullanılarak tamamlanmış olsa da, Grammy kurallarına göre tüm şartlara uygun bir aday. Şu anki kurallara göre "yapay zekâ öğeleri" içeren eserler de uygun kategorilerde aday olabilir.

"Now and Then" şarkısının, Beyoncé’nin "Texas Hold ‘Em" gibi modern müziklerle yarışması biraz garip görünse de hayranlarının bu yönde beklentisi büyük. The Beatles’ın 2025 Grammy Ödülleri’nde nasıl bir sonuç alacağını ise 2 Şubat Pazar günü göreceğiz.