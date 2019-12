‘The Crew 2’, Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft, popüler yarış oyunu "The Crew 2"yi kısa bir süreliğine ücretsiz yaptı. Oyunseverler, The Crew 2'yi herhangi bir kısıtlama olmadan 8 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında piyasaya sürülen ve özellikle de yarış oyunlarını oynamayı seven oyunseverleri kendisine hayran bırakan "The Crew 2", popülaritesini uzunca bir süre boyunca korumayı başarmış bir oyun. Şimdi ise The Crew 2 ile ilgili olarak, oyunseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ubisoft, The Crew 2'nin kısa bir süreliğine ücretsiz olacağını müjdeledi.

The Crew 2, 5 Aralık (bugün) ila 8 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek. PC, Xbox ve PlayStation sürümleri ücretsiz yapılan The Crew 2'nin ücretsiz olarak dağıtımı Uplay üzerinden yapılacak. Üstelik oyunseverler, The Crew 2'nin ücretsiz versiyonunu oynarken herhangi bir kısıtlamaya dahil olmayacaklar. Yani oyunseverler, The Crew 2'nün full versiyonunu 3 gün boyunca deneyimleyebilecekler.

Ubisoft'un tüketiciler için sunduğu The Crew 2 fırsatı sadece sınırlı süreli ücretsiz versiyonu içermiyor. Oyunseverler, kampanya kapsamında The Crew 2'yi yüzde 70 indirimle de satın alabilecekler. Böylelikle eğer The Crew 2'yi ücretsiz olarak denedikten sonra beğenirseniz, indirimli bir şekilde satın alabileceksiniz.

The Crew 2'yi ücretsiz olarak deneyimlemek için yapabileceğiniz şeyler ise fazlasıyla basit. Dilerseniz hemen, The Crew 2'ye ücretsiz olarak sahip olmak için neler yapacağınıza yakından bakalım.

Crew 2'ye ücretsiz olarak sahip olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz

İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanın ve Uplay'in internet sitesine erişin.

The Crew 2'ye ücretsiz olarak sahip olmak için bir Uplay hesabınızın olması gerekiyor. Bunun için Facebook, Twitch, Facebook veya Xbox hesabınızı kullanabileceğiniz gibi manuel üyelik de oluşturabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Uplay'in ana sayfasında bulunan "Ücretsiz Etkinlikler" menüsüne tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda The Crew 2 ile ilgili bölümü görüntüleyeceksiniz.

"Access to free week-end" butonuna tıklayın ve oyunu hangi platformda deneyimlemek istediğinizi seçin.

Yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfada sizden oturum açmanız istenmektedir. Uplay hesabınıza giriş yapın.

Yönlendirildiğiniz sayfada zaten oyunun hesabınıza eklendiğini göreceksiniz.

Oyunu indirip oynayabilmeniz için de Uplay uygulamasına sahip olmanız gerekiyor. Uplay'i indirmek için "Download Uplay" butonuna tıklayın.

Kurulum işlemlerinin ardından The Crew 2'yi oynamaya başlayabilirsiniz.

The Crew 2'yi ücretsiz olarak sahip olmak ve birkaç günlüğüne de deneyimlemek isterseniz, yukarıda bahsettiğimiz işlemleri uygulayabilirsiniz. Oyunun yine hafta sonu boyunca yüzde 70 indirimle sunulacağını da bir kez daha hatırlatalım.