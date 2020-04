The Last of Us Part II'nin Hikâyesi Ortaya Çıktı (Spoiler)

2020 yılının en merak edilen PlayStation oyunlarından olan The Last of Us Part II'nin hikâyesi, bir Naughty Dog çalışanı tarafından görsellerle birlikte sızdırıldı. Hikâyenin en can alıcı noktalarının yer aldığı bu yazımızın spoiler ile dolu olduğunu şimdiden belirtelim.

Bugün apar topar bir duyuru yayınlayan Sony, ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülen The Last of Us serisinin ikinci oyununun, gecikmeler ve ertelemelerin ardından nihayet 19 Haziran’da piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. İnsanlar, defalarca ertelenen oyunun çıkış tarihinin neden apar topar duyurulduğuna anlam veremese de bunun nedeninin devasa bir sızıntı olduğu düşünülüyor.

Bir Naughty Dog çalışanı tarafından paylaşıldığı bildirilen bilgiler, önce Reddit’te ve sonra YouTube’da videolar aracılığıyla yayınlandı. Yayınlanan videolar kısa sürede kaldırılsa da oyunun tüm hikâyesinin yer aldığı diyaloglar ve ekran görüntüleri kısa sürede internet ortamında yayıldı. Bu sızıntılara geçmeden önce oyunu oynamayı veya izlemeyi planlıyorsanız aşağıda yer alanların sizin için can sıkıcı olabileceğini belirtelim.

Not: Yazının geri kalan kısmı, The Last of Us Part II’nin hikâyesi hakkında spoiler içermektedir.

The Last of Us Part II’nin ortaya çıkan sahneleri:

Naughty Dog çalışanı tarafından yapıldığı söylenen sızıntıya göre The Last of Us Part II’de oyunun ilk yarısını Ellie, ikinci yarısını ise Paris Game Week 2017’de tanıtılan Abby karakteri olarak oynuyoruz. Bu iddiaların en büyük kanıtıysa sızdırılan bölüm listesi. Oyunda ayrıca Abby’nin perspektifinden Ellie ile dövüşeceğimiz de biliniyor.

Sızıntıların belki de en can alıcı noktasına gelecek olursak görüntülerle doğrulanan bu iddialara göre Joel, Abby tarafından kafası bir golf sopasıyla ezilerek öldürülecek. Görüntülere bakmak isterseniz de bu görselde cansız bir şekilde yerde yatan Joel’ı, burada elinde golf sopasıyla Abby’yi ve son olarak buradaki görselde de Joel’ın mezarını ziyaret eden Ellie’yi görebilirsiniz.

Tüm sızıntılara bakacak olursak oyun boyunca Abby’yi birçok vahşet sahnesinde göreceğiz. Hatta bu sahnelerden birinde Ellie ve Dina’yla dövüşen Abby, tam Dina’nın boynunu kesmek üzereyken Ellie, Dina’nın hamile olduğunu söyleyerek Abby’ye yalvaracak. Bu sahneye de şuradaki görselden göz atabilirsiniz.

Doğrulanmamış bilgiler:

Yukarıdaki doğrulanmış sızıntıların yanı sıra kısa süre önce bir Reddit kullanıcısı, hikâyenin sonunda Abby’nin perspektifinden Ellie ile ölümüne dövüşeceğimizi ve bu sahnede Elly’nin öleceğini iddia etmişti. Öte yandan aynı kişi, Abby ile Dina’nınsa yaşamaya devam edeceğini, hikâyenin sonunda Abby’nin yaptıklarından pişmanlık duyacağını söylüyor.

Naughty Dog veya Sony, hiçbir şekilde sızıntıların gerçekliğini kabul etmese de oyun tarihinin apar topar duyurulması bunu doğrular nitelikte. Önümüzdeki dönemlerde de uzun süre konuşulacak olan bu iddiaların doğru olup olmadığını ancak 19 Haziran’da, oyun piyasaya sürüldüğünde görebileceğiz.