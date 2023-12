HBO, bu yılın başlarında yayımladığı The Last of Us dizisinin ikinci sezonu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, dizinin ikinci sezon yayım tarihini genel anlamda ortaya koydu.

Video oyun dünyasının ikonik yapımlarından biri hâline gelen, geçtiğimiz dönemlerde de dizi versiyonu ile tanıştığımız The Last of Us ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdilerde sadece "Max" olarak anılmaya başlayan HBO Max, önümüzdeki dönemlerde yayımlayacağı içeriklerle ilgili bir tanıtım videosunda, The Last of Us'ın yeni sezonu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Ocak ayında yayımlanan The Last of Us'ın ikinci sezonu ile ilgili bugüne dek somut bir adım atılmadı. Zaman zaman açıklamalar duymuş olsak da fragman vs. görmedik. Bugünkü paylaşım ise The Last of Us hayranlarını heyecanlandıracak türden. Zira dizinin ikinci sezonu için çok geniş aralık içerse de artık çıkış tarihimiz var.

The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025'te yayımlanacak!

Max'in resmî hesaplarından yapılan paylaşıma göre The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025 yılında seyirci ile buluşacak. İkinci sezon, tahmin edebileceğiniz üzere The Last of Us: Part II'nin uyarlaması olacak.

İşte The Last of Us'ın ikinci sezonunun da gösterildiği tanıtım videosu:

Ocak ayında gerçekleştirilecek Emmy Ödülleri için aday olarak da gösterilen The Last of Us, bluTV aracılığıyla ülkemizdeki seyircilerle buluştu. İkinci sezon için kesinleşmiş bir şey yok. Neticede önümüzde oldukça uzun bir süre var ancak mevcut anlaşmalar korunursa dizinin ikinci sezonunu da bluTV'de görürüz gibi duruyor.