Gerçek yarışmacıların para ödülü için Squid Game dizisindeki oyunlarda yarıştığı realite programı Squid Game: The Challenge, Netflix'ten 2. sezon onayı aldı. Yeni sezondaki yarışma için başvurular da şimdiden başladı.

Netflix, sevilen dizisi Squid Game’i gerçek hayata taşıyan yarışma programı Squid Game: The Challenge’ı geçtiğimiz haftalarda yayımlamaya başladı. 10 bölümden oluşan yapım, bu gece son bölümünün çıkmasıyla ilk sezonunu tamamlayacak.

İlk sezon biterken bugün Netflix’ten dizinin hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Squid Game: The Challenge, 2. sezon onayı aldı.

İkinci sezonda yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular başladı

İkinci sezon onayıyla ilgili konuşan Netflix yöneticisi Brandon Riegg, yarışmaya atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Netflix’te yaptığımız en iddialı senaryosuz dizi olan Squid Game: The Challenge’ın ikinci sezonuna yeşil ışık yakma kararımız karşısında herhangi bir kırmızı ışık engeli yoktu.”

Netflix, onayın ardından yarışmaya katılmak isteyenler için başvuru sürecini de başlattı. İsteyenler, ülke fark etmeksizin buradaki bağlantıya tıklayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurmak için 21 yaşın üstünde olmak, pasaport sahibi olmak, en az dört hafta programa katılacak uygunlukta olmak gibi şartlar bulunuyor. Katılımcıların bilgilerini girdikten sonra kendilerinden bahsettiği ve neden yarışmaya katılmak istediği gibi şeyler hakkında konuştuğu 1 dakikalık video da yüklemesi gerekiyor.

Tıpkı ilk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da 456 kişi yarışmaya katılacak. Kazanan kişi, 4,56 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Squid Game: The Challenge, son iki haftadır Netflix’in en iyi 10 İngilizce içeriği listesinde ilk sırada yer alıyordu. Dizi, ilk haftasında 20,5 milyon, ikinci haftasında ise 11,4 milyon izleyici çekmişti. Son bölüm yayımlandığında bu sayının artacağını tahmin edebiliriz.

Yarışma her ne kadar üstlerde yer alsa da kullanıcılardan pek iyi yorumlar almamıştı. Ayrıca yarışmacılardan gelen bazı iddialar da tartışma yaratmıştı. Birkaç katılımcı, oyunlar sırasında sakatlık yaşadıklarını söyleyip Netflix’i dava açmakla tehdit etmişti.