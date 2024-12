Naughty Dog, The Last of Us Part II Remastered'ın PC sürümüyle ilgili bomba açıklamalar yaptı. Oyunun ne zaman çıkış yapacağı belli olmuş durumda.

Video oyun dünyasının dikkat çeken isimlerinden Naughty Dog, milyonlarca oyunseveri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bir süredir PC için beklenen The Last of Us Part II Remastered'ın çıkış tarihi resmen paylaşıldı.

PlayStation ekosisteminin en sevilen serileri arasında yer alan The Last of Us, bu yılın başlarında PlayStation 5 için yenilenmiş bir sürümle karşımıza çıkmıştı. Bu sürümün PC ekosistemine geleceği de zaten bekleniyordu. Yapılan açıklama, oyuncuların PC'lerinde The Last of Us Part II Remastered'a ne zaman kavuşacaklarını gözler önüne sermiş oldu.

The Last of Us Part II Remastered, 3 Nisan 2025'te geliyor!

Yapılan açıklamaya göre The Last of Us Part II Remastered'ın PC sürümü, 3 Nisan 2025'te Epic Games ile Steam üzerinden yayımlanacak. Türkçe seslendirme desteği de sunacak oyunun fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

The Game Awards 2024 etkinliklerinde gerçekleştirilen tüm duyurular için:

Bu arada; Naughty Dog, oyunda PC ekosistemine özgü bazı özellikler olacağını açıkladı. Ancak bunlarla ilgili detay verilmedi. Yapılan açıklamaya göre lansmana daha yakın bir tarihte, konuyla ilgili yeni duyurular gerçekleştirilecek.

The Last of Us Part II Remastered fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: