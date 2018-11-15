Netflix'te Daredevil'in üçüncü sezonunu çoktan tüketmiş olan Marvel takipçilerinin gözü bir sonraki seride; The Punisher'ın ikinci sezonunda.

Seride Frank Castle (The Punisher)'ı canlandıran Jon Bernthal'ın son Twitter paylaşımı, dizinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Dizinin resmi hesabından paylaşılan bir gif'i retweet eden ünlü oyuncu "Tik tok" yazdı.

Hayranlar bunun bir trailerin çıkışına ya da yayın tarihinin duyurulmasına işaret olduğunu düşünüyor. Belki ikisi bir arada bile olabilir.

Punisher'in şimdiye kadar yaptıkları en iyi seri olduğuna inanan Marvel Baş Yaratıcılarından Joe Queseda, daha önce katıldığı SDCC panelinde ikinci sezonun hayranların tüm beklentilerini karşılayacağını söylemişti.

Yeni sezonda baş kötü karakter olarak karşımızda tamamen Jigsaw'a dönüşmüş olan Ben Barnes'ı izleyeceğiz. Çizgi romanlarda pek de önemli bir karakter olmayan Jigsaw'ın dizideki değişimi gerçekten inanılmaz.

Dizinin yapımcılarından Steve Lightfoot ise Punisher gibi bir karakteri diziye çekmenin zor olduğunu, karakterin bazı kişiler tarafından sevilirken bazı kişiler tarafından hiç sevilmediğini söyledi. Ona göre en doğrusu karakterin özüne sadık kalmak.

Önümüzdeki haftalarda yeni sezonla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Netflix'in tarzı gereği Punisher'in geçmişindeki düşmanlarından birisinin de Jigsaw ile birlikte ikinci sezonda yer alması mümkün. Benim Tahminlerim Ma Gnucci ve/ya Barracuda'yı göreceğimiz yönünde.