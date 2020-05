The Sims 4'ün Yeni Genişletme Paketi Duyuruldu

The Sims 4'ün çevreci yaşam tarzını kullanıcılara benimseten yeni genişletme paketi The Sims 4: Eco Lifestyle Expansion Pack, 5 Haziran'da yayınlanacak. Pakette çeşitli değişiklikler bulunsa da en göze çarpanı çevreci yaşam tarzı diyebiliriz.

EA ve Maxis, oyunun dokuzuncu genişletme paketi olan The Sims 4: Eco Lifestyle Expansion Pack'in 5 Haziran tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için yayınlanacağını duyurdu. Bu paket, The Sims 4 tarihinde bir ilk çünkü ilk kez konsol ve PC için eş zamanlı güncelleme yayınlanacak. Paket, çevrede pozitif ve görülebilir etki yaratacak olan çevre dostu yaşam tarzını benimsemiş Evergreen Harbor şehrini tanıtıyor.

Oyuncular, en iyi çevreyi yaratmak adına yenilenebilir enerji kullanabilir, kendi yiyeceğini yetiştirebilir ve yeni mobilyalar oluşturmak için geri dönüşüm materyallerini kullanabilir. Çevreci yaşam tarzı; geri dönüştürülmüş mobilyaları, sürdürülebilir modayı, bahçeleri ve çatıları oyuna getirecek. Ayrıca artık oyuncular kariyerlerini inşaat mühendisi veya bağımsız sanatçı olarak ilerletebilecek. Boş zamanlarında çevreyle ilgilenmek isteyenler için de bazı fırsatlar sunuluyor.

Çevre, oyuncunun tutumuna göre şekillenecek:

The Sims 4 Eco Lifestyle Expansion Pack'in geliştiricisi George Pigula, "Oyunculara Sims'te çevreci yaşam stilini keşfedip görmek istedikleri değişikliklerle birlikte oynama fırsatı sunmaktan dolayı heyecanlıyız. Güneş panellerini, rüzgar türbinlerini kullanarak elektrik elde etmek ya da geri dönüşüm malzemeleriyle birlikte yeni mobilyalar üretmek gibi sürdürülebilir alışkanlıkları uygulayarak ve keşfederek oyuncular yepyeni yaşamları deneyimleyebilir."

Oyuncular çevreyi görmezden gelmeyi seçebilir ancak yeni dünyada bunun sonuçları olacak. Oyunda sokaklardaki çöp miktarı artarsa bunun hava kirliliğine neden olacağı söyleniyor. Yani çöp toplama, bahçe bakımı ve yenilenebilir enerji ve materyallerin kullanılması gibi aktiviteler, doğanın temiz görünmesini sağlayacak olumlu bir etkiye sahip olacak. Bu yeniliklerin oyuna eklenmesi gerçekten ilgi çekici görünüyor. Bu şekilde bilinçli oyuncuların yetişmesi gibi pozitif sonuçlar da ortaya çıkabilir. Oyuna ve yeni pakete dair diğer bilgilere ulaşmak için EA'nın resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni paket için yayınlanan fragman: