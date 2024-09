En popüler simülasyon oyun serilerinden The Sims'in geleceğine dair yol haritası paylaşıldı.

İlk defa 2000 yılında hayatımıza giren The Sims, o zamandan bu yana oyunseverler için modası geçmeyen serilerden biri oldu. Gelecek yıl 25. yılını kutlayacak olan seri için Electronic Arts ve The Sims tarafı hummalı bir çalışmaya hazırlanıyor.

The Sims serisinin ve markasının geleceği ile ilgili heyecan verici bir yol haritası oyunseverlerle paylaşıldı. The Sims'e yakın zamanda gelecek özellikler ve yeni The Sims filmi ile birlikte serinin 25. yılı kutlanacak.

The Sims filmi doğrulandı!

The Sims, Amazon MGM Stüdyoları iş birliği ile beyaz perdede de karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda Kate Herron'un oturacağı filmin senaryosunu da Herron ve Briony Redman birlikte kaleme alacak. Filmin konusunun ise ilk oyundan esinlenilerek oluşturulacağı belirtiliyor.

Film dışında, şimdiye kadar 1 milyardan fazla indirmeye ulaşan oyuncuların ürettiği içeriklere de dikkat çekilerek The Sims 4 oluşturucu kitlerinin geleceği de açıklandı. Bu kitler ile oluşturulan içerikler farklı platformlarda kullanılabilecek. Ayrıca küresel içerik üreticilerinin yer alacağı resmî The Sims Creator Programı da duyuruldu. Bu programda yer alan kişiler özel içeriklere de erişebilecekler. Seriyle ilgili düzenli paylaşımlar yapan ve içerik üreten isimler bu programda yer alabilecek.

The Sims'e yeni içerikler geliyor

Ayrıca oyuna yeni oynanış deneyimleri de eklemeyi planlayan The Sims ekibi, bunun için de The Sims Labs'i kullanabilecekler. Şartları sağlayan kullanıcılar e posta ile bilgilendirilecek. Bu kullanıcılar, yeni gelecek olan özellikleri test edebilecekler.

Ayrıca The Sims serisi için yeni oyunlar da geliştiriliyor. Bu oyunlardan biri de çok oyunculu oyun deneyimi sunacak olan Project Rene. Rene süreci ilk aşamada az sayıda oyuncuya açılacak ve davetiye usulü katılım sağlanacak. Ayrıca The Sims 4 ve The Sims FreePlay dahil olmak üzere The Sims serisi için yeni güncellemeler geleceği de ifade edildi.