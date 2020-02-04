2010'dan bu yana devam eden efsane dizi The Walking Dead, bildiğiniz üzere aynı isme sahip bir çizgi romandan uyarlanıyor. Yani en azından çizgi roman tamamlanana dek durum böyleydi. Her ne kadar dizi ve çizgi roman birebir hikâye akışına sahip olmasa da artık elimizde bitmiş bir hikâye, yani dizi için olası bir son var.

Aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan AMC’nin The Walking Dead dizisi 10. sezonu deviren nadir diziler arasında girdi. Dizinin finali için şu anda herhangi bir haber yok ancak The Walking Dead hayranlarını üzen haber, geçtiğimiz yaz aylarında çizgi roman serisinden gelmişti. İlk sayısı 2003 yılında yayınlanan, Yazar Robert Kirkman ve çizer Tony Moore tarafından yaratılan seri 193. sayıda final yapmıştı.Bu beklenmedik final, hayranları oldukça üzdü. Elbette diziyi sevenler de endişlendi.

The Walking Dead çizgi romanının yaratıcıları, serinin uzun süre devam edeceğini söylemelerine rağmen 193. sayıda beklenmedik bir finale imza attılar. Finalde, bir anda onlarca yıl sonrasında bir zamana atlandı ve karakterlerin büyümüş, yaşlanmış halleri okuyucuya anlatıldı. Hayranlar, final yapıldığı için üzülseler de pek çok kişiyi tatmin eden, mutlu bir son yaşandı. Dizi ve çizgi roman bazı noktalarda ayrılsalar da pek çok ortak noktaları aynıydı. Bu da demek oluyor ki dizinin finali ile çizgi roman finali arasında benzerlikler görebiliriz.

Yıllar sonra The Walking Dead evreni:

Çizgi romanın 192. sayısında The Walking Dead'in epey bilindik bir hali okuyucuya anlatılıyor. Bir sonraki, yani final sayısında bir anda on yıllar sonrasına atlanır. Huzurlu bir çiftlik hayatı görülüyor ve zombilerden eser bulunmamaktadır. Rick Grimes’ın dizide iki sezon önce ölen oğlu Carl Grimes ve Carol’ın evlatlık kızı Sophia evlenmişler Andrea adındaki kızlarıyla bir çiftlikte yaşamaktadırlar.

Final hikâyesindeki bu mutluluğu bölen asıl olay ise Carl ve Sophia'nın kızlarıyla yaşadıkları çiftliğe bir zombinin girmesi olur. Carl bu zombiyi öldürdükten sonra onun diğer aylaklar gibi başı boş olmadığını anlar. Aradan geçen onlarca yılın ardından zombiler, artık yeni dünyada değerli birer yaratık olmuşlardır. Carl ve eşi korunaklı çiftliğe bu zombinin nasıl girdiğine akıl sır erdiremez. Ta ki zombinin sahibi gelene kadar.

Zombinin sahibi herkes için tanıdık bir isimdir; Maggie ve Glenn'in oğlu Hershel Greene. Hershel artık bir yetişkin olmuş ve gezici bir zombi karnavalı işletmektedir. Bu zombi de karnavaldan kaçıp Carl’ın çiftliğine gelmiştir. Hershel, zombisine zarar verdiği için Carl’ın yargılanmasını ister. Carl, yerel bir mahkeme tarafından yargılanır. Kişinin mülkiyetine zarar vermek olarak görülen davada, Carl’a para cezası yerine Hershel’ın zararını başka bir zombi bularak karşılamasına karar verilir.

Elbette Carl, babasının oğludur. Bu karar sonrası Hershel’ın tüm zombilerini yok eder. Çünkü o hala zombilerin normal bir hayat içerisinde olmasının saçma olduğuna inanıyordur. Aynı zamanda bölgede bir elçi konumunda olduğu için bu olaylardan sonra bir göreve çıkar. Okuyucu da bu esnada The Walking Dead karakterlerinin durumlarını görür.

The Walking Dead karakterlerinin sonu:

Carl’ın görev gezisi esnasında öğreniyoruz ki Hershel’ın annesi Maggie Greene, yıllar içinde kurulan insan kolonilerinin başkanlığını yapmaktadır. Koloniler arasında yavaş yavaş gelişen bir ittifak kurulmaktadır. Böylece Amerika Birleşik Devletleri’nin eski düzenine yeniden dönülmesi hedeflenmektedir. Rick’in bu dünyada bir efsane olduğunu ve Carl’a saygı duyulmasının en büyük nedenlerinden birinin babasının efsanesi olduğunu da unutmamak gerekir.

Carl, kendisi gibi artık büyümüş ve evlenmiş olan Lydia ile buluşur. Lydia evli olmasına rağmen hala Carl’a aşıktır. Dizide ölen ama çizgi romanda yaşayan Jesus ve Aaron’ın iyi durumda olduğunu öğrenen Carl, bir evin önüne bazı malzemeler bırakır. Daha sonra görülen diyaloglardan ve yazar Robert Kirkman’ın final yazısından anladığımız kadarıyla, bu evde Negan yaşamaktadır. Negan bir nevi keşişe dönüşmüş ve kendini bu eve kapatarak kendini dua etmeye vermiştir.

Koloniler arasında doğu ve batı bölgelerini birleştirmek için bir demiryolu hattı üzerinde çalışan Eugene Porter ve karısı Stephanie ile karşılaşan Carl, eski dostlarıyla bir süre sohbet ederek demiryolu hakkında bilgi edinir. Demiryolu işçilerinden biri olan ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki Dwight'ı öldürdüğü için Rick'ten hala nefret eden Laura ile pek konuşmadan, onu bir sürprizin beklediği evine döner.

Sürpriz yargıç:

Carl eve döndüğünde Koloniler Başkanı Maggie Greene’nin kendisini mahkemeye sevk ettiğini öğrenir ve sinirli bir şekilde mahkemeye çıkar. Mahkemede sert tavırlarıyla tanınan bir yargıç vardır, Hakim Hawthorne yani bildiğimiz ismiyle Michonne. Bir başka deyişle Carl'ın ve kardeşlerinin dizideki varisi. Michonne, yeni düzende adaleti sağlayan bir kamu görevlisi ve kılıcını sonsuza kadar rafa kaldırmış bir yargıç olarak karşımıza çıkıyor.

Mahkemede karşılıklı olarak birbirlerine geçmişte verilen mücadeleden dolayı duydukları minneti ifade ederler ve Carl serbest bırakılır. Karar sonrası öfkelenen Hershel, Carl’a ateş püskürür. Aileleri gibi kendileri de arkadaş olan bu iki karakter arasında yer yer geçmişin duygusallığını taşıyan bir diyalog yaşanır. Carl, huzurla karısının ve kızının onu bekledikleri evine döner.

The Walking Dead'in asıl sonu:

Karısı Sophia ve kızı Andrea’nın yanına, huzurlu yuvasına dönen Carl, kızına en sevdiği kitabı okumaya başlar. Kitaptaki öykülerden birisi, Rick Grimes’ı anlatmaktadır. Carl öyküyü okuduğu sırada Earl, Hershel, Maggie, Lydia, Eugene, Laura, Michonne, Aaron, İsa, Mercer, Prenses, Elodie, Sebastian ve Pamela gibi The Walking Dead karakterlerinin mutlu ve huzurlu yaşamlarından kesitler görülür. Baba ve kızın sallanan sandalyede huzur içinde sallanışlarıyla efsane noktalanmış olur.

AMC tarafından yayınlanmakta olan The Walking Dead dizisinin uyarlandığı çizgi roman bu şekilde bir final yaptı. Yüksek IMDb puanlarıyla göz dolduran ve Rick, Negan, Carl gibi karakterlere hayat veren oyunculara sahip olan dizi, daha şimdiden efsaneler arasına girdi. Dizinin finali hakkında henüz bir açıklama olmasa da; yeni spin-off diziler, kitaplar, çizgi romanlar ve oyunlarla The Walking Dead evreni daha uzun yıllar bizimle olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ana hikâyenin sonu, bakalım dizinin sonunu nasıl etkileyecek, hep birlikte göreceğiz.