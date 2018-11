The Walking Dead Fragmanında Kahkaha Attıran Hata

The Walking Dead, 9. sezon-ortası final fragmanını yayınladı. Fragman, sezonun kalan yarısına dair merak uyandırmayı başarsa da izleyenleri güldüren bir hatayı de içinde barındırıyor.

Son iki sezonda popülerliği giderek azalsa da hala dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead’in 9. sezon-ortası final fragmanı yayınlandı. Fragman, ‘New Enemy’ (Yeni Düşman) üzerine odaklanıyor olsa da dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bazı tuhaf hatalar bulunuyor.

Yukarıdaki bağlantıdan da izleyebileceğiniz The Walking Dead 9. sezon-ortası final fragmanının 32. saniyesinde Carol ve Co. yaylarını gererek oklarını düşmana fırlatmaya hazırlandığı görünüyor. Yalnızca bir saniye sonra sonra ise kamera açısı değişiyor ve Carol’un ok olmadan sadece yayı gerdiği görünüyor.

The Walking Dead’in 9. sezon ikinci yarısının 10 Şubat 2019’da yayına başlayacağını düşünürsek yapım ekibinin efektler ve nesneler için önünde daha uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu fragmanda kayıp olan ok da kurgu masasında bulunup yerine konulacaktır.