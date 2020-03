The Witcher 4'te Oyuncuların Görmek İstediği 7 Şey

Netflix'in The Witcher dizisiyle birlikte tekrar popüler hâle gelen The Witcher oyunlarına yakın gelecekte bir yenisi daha eklenebilir. Peki oyuncular The Witcher 4'te neler görmek istiyor? Gelin bu soruya 7 alt başlıkta yanıt arayalım.

Geçtiğimiz günlerde bir sonraki The Witcher oyununu geliştirmeye başlayacakları zamanın 'Cyberpunk 2077'nin çıkışının hemen sonrası' olarak açıklayan CD Projekt RED, oyunun The Witcher 3: Wild Hunt'ın doğrudan devamı olmayacağını belirtmişti. Oyuncuları heyecanlandıran bu açıklama, kafalarda birçok soru işareti oluşmasına da neden olmuştu. Bilindiği üzere The Witcher 3: Wild Hunt, yaklaşık 5 yıl önce hayatımıza girdi ve özellikle Netflix dizisinden sonra oyuna olan ilgi tavan yaptı. Dolayısıyla yeni oyun için beklentiler de oldukça yükseldi. Biz de oyuncuların bu beklentilerinden bazılarını bir araya getirdik. İşte The Witcher 4'ten beklenen 7 şey. 1. Daha fazla sayıda mitolojik yaratık: The Witcher’ın yaratıklarının birçoğunun Avrupa mitolojilerine dayandığı herkesçe biliniyor ancak oyuncular yeni oyunda farklı mitolojik yaratıkları görmek istiyorlar. Selkie, Leprechaun'un farklı bir versiyonu ya da Avusturya mitolojisinden Tatzelwurm bunlardan bazıları olabilir. 2. Netflix dizisinden çok fazla etkilenilmemesi: Netflix dizisinden sonra The Witcher oyununu oynamak isteyenlerin sayısı arttı ancak yeni oyunu tamamen dizinin etkisiyle oluşturmak, oyuncuların isteyeceği bir durum değil. Dolayısıyla CD Projekt RED, bu noktada orijinal seri ve dizi arasındaki dengeyi iyi kurmalı. 3. Güçlü bir hikâye: Oyun dünyası gelişiyor ve günümüzde artık birçok açık dünya oyunu mevcut. Bu yüzden The Witcher 4'ün öne çıkması için iyi hazırlanmış bir ana hikâyeye ihtiyaç var. 4. The Witcher 3'ten devam eden kayıt özelliği: The Witcher 3'teki verilerinizi The Witcher 4'te içe aktarabiliyor olmanız, sizin için iyi bir özellik olabilir ancak bu noktada CD Projekt RED'in oyunun The Witcher 3'ün doğrudan devamı olmayacağı açıklaması akıllara geliyor. Bu yüzden bu özellik yeni oyunda yer almayabilir. 5. Daha fazla oyun müziği: 'Toss A Coin To Your Witcher' oyunun hayranları tarafından oldukça seviliyor ancak yeni oyunda bundan daha fazlası görülmek istenebilir. CD Projekt RED'in ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz. 6. Geliştirilmiş işaretler: The Witcher dünyası, bilindiği gibi koruyucu kalkanlar oluşturmanıza, düşmanlarınızı ateşe vermenize imkân veren işaretlere sahip. Yeni oyunda işaret sisteminin yeniden ele alınması ve geliştirilmesi iyi sonuçlar verebilir. Örneğin Axii Sign'ı kullanırken daha gelişmiş diyalog seçenekleri bizleri karşılayabilir. 7. Nintendo konsol desteği PS4 ve Xbox One ile karşılaştırıldığında Nintendo Switch geride kalıyor diyebiliriz ancak bilindiği üzere The Witcher 3, sonradan Nintendo Switch için yayınlanmıştı. Yeni oyun için de Nintendo Switch desteği beklenebilir. İLGİLİ HABER Netflix'in The Witcher Dizisi, CD Projekt'i Avrupa'nın En Değerli İkinci Oyun Şirketi Yaptı The Witcher 4'ten beklenenleri bir araya getirdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de listede olması gerektiğini düşündüğünüz beklentilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.techradar.com/news/the-witcher-4-release-date-trailers-news

