The Witcher 3 HD Versiyonunun Karşılaştırma Videosu

Uzun zamandır The Witcher 3 HD Reworked Project adı altında süregelen, The Witcher'a daha HD bir görünüm kazandırmak için yapılan çalışmaların 12.0 versiyonunun karşılaştırma videosu yayınlandı.

Dünya genelindeki oyun severler için sevdikleri oyunlara bağımsız kişiler tarafından getirilen modlar ve iyileştirmeler oyun dünyasında önemli bir yer tutuyor. Büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan The Witcher 3 Wild Hunt'ın da hâlihazırda birçok modu bulunuyor. Uzun süredir geliştirilen The Witcher 3 HD Reworked Project de oyuncular tarafından sevilen, oyunun orijinal versiyonuna müdahale etmeden görsel yenilikler getiren bu modun yeni bir versiyonu yakında oyunculara sunulacak.

Mod geliştirici olan Hogan PL, The Witcher 3 HD Reworked Project 'in son sürümü olacak The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate'in, The Witcher 3 ile karşılaştırma videosunu yayınladı. Hogan bu karşılaştırmada, The Witcher 3'ün 'vanilla' versiyonunu, yani oyunun hiçbir güncellemeye sahip olmayan ilk satışa sunulan versiyonunu temel alıyor. Uzun süredir gerçekleştirilen bu The Witcher 3 HD Reworked Project, temel olarak oyunun grafik detaylarını ve görüntü kalitesini orijinal görüntülere ve tasarımlara sadık kalarak günümüz görüntü kalitesine göre tekrar düzenlenmesini içeriyor. Bu mod serisinin son versiyonu olan The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate daha çok, NPC (oynanabilir olmayan) karakterlerin HD görüntü kalitesine getirilmesi ile ilgileniyor.

The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate karşılaştırma videosu:

Videoda görüldüğü üzere, geçen yamada gerçekleştirilen çevresel elementlerin HD görünümünde yeniden düzenlenmesinin ardından bu yamada ise NPC'lerin orijinal sanat konseptlerine sadık kalarak, görüntü kalitesi bakımından nasıl geliştirildiklerini izliyoruz.

Bu modun yeni versiyonu olan The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate'in ne zaman çıkacağı belli değil. Eğer bu modu kendi The Witcher 3 kopyanızda denemek isterseniz bir önceki versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz.