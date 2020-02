The Witcher 3: Wild Hunt'a Platformlar Arası Kayıt Geliyor

CD Projekt RED'in başyapıtı The Witcher 3: Wild Hunt'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte oyun, platformlar arası kayıt desteğine sahip olacak. Bu sayede oyuncular, PC'de kaldıkları noktayı kaydedip Nintendo Switch'te kaldıkları yerden oyuna devam edebilecekler.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin kaleminden çıkan The Witcher, belki de hepimizin hayranlıkla oynadığı The Witcher oyunları sayesinde bugünkü popülerliğine kavuşabildi. Toplamda üç oyundan oluşan seri, özellikle üçüncü oyunu The Witcher 3: Wild Hunt ile adeta patlama yaşadı.

The Witcher 3: Wild Hunt, PC platformunun yanı sıra diğer platformlara da aktarılmak istendi. Bu platformlardan birisi de elbette Nintendo Switch’ti. Ekim ayında Nintendo Switch’e çıkan oyun, bugün hâlâ satılmaya devam ediliyor. Başarısına başarı katan The Witcher 3: Wild Hunt'ı Nintendo Switch'e getiren Saber Interactive de bu platform için büyük bir güncelleme getiriyor.

The Witcher 3: Wild Hunt, platformlar özelliği kayıt özelliğine kavuşuyor:

The Witcher 3: Wild Hunt’ın Nintendo Switch’e gelecek güncellemesinde performans iyileştirmelerinin yanı sıra birkaç hata giderme ve daha fazla grafik seçeneği de bulunacak fakat bu özellikler, yeni güncellemenin getireceği tek yenilikler değil. Geliştirici şirket, hem PC hem de Nintendo Switch oyuncularını sevindirecek bir özelliği oyuna ekliyor.

CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt’a platformlar arası kayıt özelliğini getiriyor. PC ve Switch için desteklenecek yeni özellik sayesinde oyuncular, oyuna PC’de kaydettikleri yerden Nintendo Switch konsollarında devam edebilecekler.

Tabii aynı şekilde Nintendo Switch’te kaydedilen oyun, PC’de kaldığı yerden devam edecek. Yani evinde muhteşem grafiklerle oyunun tadını çıkarıp zamanı tükendiğinde dışarı çıkmak zorunda kalan oyuncular, yolda giderken kaldıkları yerden oyuna devam edebilecek. Bu özelliğin aktif olması içinse hem Nintendo Switch konsolunda hem de PC’nizde The Witcher 3: Wild Hunt’ın ayrı ayrı kopyalarını satın almış olmanız gerekiyor. Bu durum, her ne kadar bazı oyuncuların hoşuna gitmeyecek olsa da oyun için sağlanan deneyim inanılmaz bir şekilde iyileşecek gibi görünüyor.