The Witcher 3: Wild Hunt, Steam'de Yeni Bir Rekor Kırdı

Netflix'in The Witcher dizisiyle yakaladığı başarı, oyun serisinin de yeniden popüler olmasını sağladı. The Witcher 3: Wild Hunt, Steam'de en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak rekoru kırmayı başardı.

The Witcher 3: Wild Hunt, tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri. CD Projekt Red tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen oyun, bugüne kadar PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve Steam'de milyonlarca oyuncu tarafından oynandı. The Witcher 3 neredeyse beş yaşında olmasına rağmen Steam'de yeni bir rekorun sahibi oldu.

CD Projekt Red'in Topluluk Lideri Marcin Momot tarafından paylaşılan verilere göre Steam'de 93.835 oyuncu, eşzamanlı olarak The Witcher 3 oynadı ve böylece rekor kırılmış oldu. Ancak oyunun başarısında bazı önemli etkenler rol oynadı. Netflix'in yeni dizisi The Witcher, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve tatil döneminde yüksek sayıda oyuncunun bir araya gelmesini sağladı.

Netflix'in The Witcher dizisi, Witcher oyunlarının da popülaritesini artırdı

The Witcher dizisi, ilk bölümüyle 20 Aralık'ta yayınlandı. Dizide oyun serisinin sevilen kahramanı Rivialı Geralt'ı Henry Cavill canlandırıyor. Andrzej Sapkowski'nin popüler roman serisine dayanan dizi, CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyunlardan da bazı unsurları barındırıyor. Ancak dizinin sorumlusu Lauren Hissrich, daha önce Sapkowski'nin romanlarına daha fazla odaklandıklarını açıklamıştı.

The Witcher serisine yeni bir oyun geleceğine kesin gözüyle bakılsa da telif sorunlarından kaynaklı gecikmeler nedeniyle bekleyiş devam edecek. Netflix'in IMDb puanı en yüksek dizisi olmayı başaran The Witcher, oyun serisinin büyümesine daha da katkı sağlayacak gibi görünüyor.